Bloomberg: Apple Car dorazí v roce 2026 a bude stát 2,3 milionu

Zdá se, že projekt Apple Car začíná dostávat relativně konkrétní obrysy. Agentura Bloomberg totiž přišla před pár hodinami s poměrně odvážným tvrzením ohledně jeho podoby, ceny i termínu vydání. Spekulace ohledně toho, že se pod označením Apple Car neskrývá celé auto, ale jen softwarová výbava, maximálně pak senzory pro autonomní řízení se tedy dle všeho pozvolna rozplynuly.

Bloomberg se od svých velmi přesných zdrojů pocházejících pravděpodobně přímo z Applu dozvěděl, že má kalifornský gigant v plánu vůz uvést v roce 2026 a že si za něj chce účtovat kolem 100 000 dolarů, tedy v přepočtu asi 2,3 milionu korun bez daně. Ačkoliv na něj měl zprvu pohlížet jako na plně autonomní vůz, ve kterém měli cestující sedět naproti sobě jako třeba v limuzínách, od této myšlenky nakonec upustil a začal pracovat na voze se vzhledem, na který jsme víceméně zvyklí od ostatních automobilek. Klasické tedy bude uspořádání sedadel, umístění volantu a pedálů nebo třeba palubní desky. Vůz nemá poměrně překvapivě nabízet ani plně autonomní řízení, ale má jej být schopen přebírat na jednodušších úsecích jako například na dálnicích.

Fotogalerie Apple Car koncept -¨14 Apple Car koncept -2 Apple Car koncept -3 Apple Car koncept -4 Apple Car koncept -5 Apple Car koncept -6 Apple Car koncept -7 Apple Car koncept -8 Apple Car koncept -9 Apple Car koncept -10 Apple Car koncept -11 Apple Car koncept -12 Apple Car koncept -13 Apple Car koncept -15 Apple Car koncept -FB Vstoupit do galerie

Poměrně zajímavé je, že původní cena Apple Car měla být nastavena na 120 000 dolarů, ale vzhledem k tomu, že by se z vozu stal zřejmě nekonkurenceschopný a neprodejný model jí Apple raději poměrně výrazně snížil. Co se pak týče prací na autě jako takovém, ty jsou stále v plném proudu, avšak do dvou let má být vše 100% připraveno, aby v roce 2025 proběhly plnohodnotné testy a v roce 2026 mohlo auto konečně dorazit „na pulty obchodů“, tedy spíše do autosalonů či do Apple Storů. Jasno v tuto chvíli nemá být ani v tom, kdo jej pomůže vyrobit. V minulosti měl sice Apple jednat například s Volkswagenem, nicméně jak tato jednání dopadla není jasné. Na další detaily si tedy budeme muset ještě počkat.