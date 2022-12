A zase to zdražování. Od začátku příštího roku má v úmyslu Microsoft zvednout ceny na 70 eur, přičemž do nynějška to bylo o 10 eur méně. Podle mluvčího Microsoftu je cena odrazem rozsahem, obsahem a náročností titulů. Během letošních Vánoc ale mohou být hráči „v klidu“, neboť ke zdražení nedojde. Ona cenovka 70 eur se stává standardem, neboť ji už dříve avizovaly například Sony, Take-Two Interactive a Ubisoft.