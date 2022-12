Americký SWAT omylem „sebral“ kvůli lokalizační službě Applu 77letou důchodkyni.

Lokalizační síť Najít z dílny Applu nemusí být vždy tak úplně užitečným pomocníkem. Své o tom ví 77letá žena z Denveru, která právě kvůli Najít zažila velmi perné chvíle, do kterých se dostala zcela nevinně a která bude mít ještě zcela určitě poměrně tvrdou dohru.

Na začátku ledna letošního roku byl z parkoviště od jednoho denverského hotelu ukraden kamion s řadou předmětů v čele se zbraněmi, drony, hotovostí řidiče, ale třeba i iPhonem 11. Po tomto voze se sice slehla na dlouhé měsíce zem, po nějaké době se však náhled ukradený iPhone přihlásil do sítě Najít s tím, že se ukázal právě na adrese stařenky, byť evidentně zcela náhodou, jelikož tak k němu přístup neměla. Pravděpodobně se tak stalo kvůli tomu, že jeho nový majitel, tedy pravděpodobně zloděj, procházel kolem jejího domu, když telefon aktivoval. Tuto skutečnost však policie, na kterou se starý majitel iPhonu obrátil, nebrala ve zřetel a rozhodla se udělat v domě ženy razii. A jak je již v USA zvykem, ta byla opravdu tvrdá – na místo totiž byla vyslána zásahová jednotka SWAT, která beranidly vyrazila dveře a vtrhla do domu. Ženu v něm následně zajistila a odvedla do auta, ve kterém musela čekat dlouhé hodiny, než se celá situace vyjasnila.

Jelikož policisté ženě odmítají uhradit škodu za rozbité dveře, ta se nyní rozhodla podat na tamní policejní stanici žalobu, ve kterém se domáhá nápravy celé situace, která jí logicky velmi zasáhla. Na žalobu však již policie slyšela a začala celou nepříjemnost prošetřovat, aby se jednak již nic podobného nestalo a jednak aby se poškozená dočkala kompenzací.