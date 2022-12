Rozhovor s marketingovým ředitelem TCL Electronics nejen o tom, jak dokáže televizor zprostředkovat atmosféru fotbalového zápasu

„Televizní přenos na kvalitní televizi dokáže plně zprostředkovat atmosféru fotbalového utkání. A nejen to,“ říká Easton Kim, marketingový ředitel TCL Electronics pro Evropu. Vyzpovídali jsme tohoto zajímavého člověka, který fandí nejen televizím, ale také fotbalu.

Patří fotbal na televizní obrazovky?

Samozřejmě. Vždyť televizní přenos na kvalitní televizi dokáže plně zprostředkovat atmosféru fotbalového utkání a k tomu máte k dispozici bezpočet detailů, opakovaných záběrů a mnoho dalších vizuálních informací. Navíc můžete fotbalové utkání sledovat v pohodlí domova s rodinou či přáteli tak, jak to dělají lidé po celém světě. Aktuálně máme v nabídce televizi s impozantní úhlopříčkou 249 centimetrů. Je to model 98C735. Sledování fotbalu na televizi této velikosti vás zcela pohltí a vtáhne do děje. Budete mít pocit, že jste mezi hráči přímo na hřišti.

Které technologie na televizích TCL umocňují sledování sportovního přenosu?

Televize TCL jsou doslova napěchované moderními technologiemi, které vylepšují obraz. Zážitek je tak dokonalý. Při sledování sportovního obsahu hraje zásadní roli pohyb. Naše technologie zpracování pohybu MEMC dokáže přinést plynulejší a ostřejší pohyb při sledování sportovních přenosů. Jedná se o technologii, při které algoritmus interpolace pohybu vytváří umělé snímky a vkládá je mezi ty původní. U našich televizí navíc využíváme displeje s nativní obnovovací frekvencí 120 Hz a 144 Hz a technologii Mini LED.

V čem je technologie Mini LED originální?

Mini LED je nejdokonalejší formou podsvícení dnešních televizí. TCL tuto technologii uvedlo na trh jako první značka už v roce 2019 a stále ji zdokonaluje a posouvá její hranice. Tisíce miniaturních diod dodávají úžasný jas pro skutečný zážitek s možností precizně řízeného podsvícení pro skvělý kontrast. TCL zároveň vždy kombinuje technologii Mini LED s technologií Quantum Dot pro nejdokonalejší reprodukci barev. Výsledkem je obraz s oslňujícími detaily, který má hloubku a prostorovost. Tuto technologii najdete u aktuálních modelů TCL C835 a C935. Televize TCL 65C835 získal pro rok 2022 až 2023 dokonce ocenění „Premium Mini LED TV“ od renomované asociace EISA. TCL Mini LED jsou tedy vynikající volbou pro milovníky filmů a her, kteří si tak vychutnají skvělé zážitky zejména večer při minimálním okolním osvětlení. Díky vysokému jasu a speciální antireflexní povrchové úpravě ale zároveň nabídnou vysoký komfort sledování i ve světlé místnosti přes den, což je právě pro sportovní přenosy ideální.

Nezapomněl jste na zvuk?

V žádném případě. Zvuk je při sledování fotbalového utkání nedílnou součástí zážitku, a pokud je kvalitní, dokáže vás vtáhnout přímo do děje tak, jako byste byli na stadionu. Naše partnerství s prémiovou značkou Onkyo garantuje u televizí TCL vysokou kvalitu zvuku. Základní modely televizí TCL QLED jsou vybaveny prémiovými reproduktory Onkyo, nejvyšší modely dokonce integrovaným prémiovým zvukovým systémem Onkyo 2.1 včetně subwooferu na zadní straně televizoru pro vyšší dynamiku zvuku. Naše aktuální top modelová řada, vlajková loď C935, má navíc pár nahoru vyzařujících kanálů, které vytváří dokonalý prostorový zvuk.

TCL je od roku 2020 Premium Partnerem české fotbalové reprezentace. Co k tomuto rozhodnutí vedlo?

Vše začalo v roce 2019. Byl jsem na domácím utkání s favorizovanou Anglií a byl jsem nadšen, v jaké euforii český tým hrál. Zaujali mě hráči jako Vaclík nebo Král a hned po zápase jsem oslovil český fotbalový svaz s nabídkou stát se partnerem českého národního týmu. Tenkrát jsme po sebevědomém výkonu vyhráli 2:1. Fotbal patří v České republice mezi nejoblíbenější sporty a hraje se doslova všude. Navíc je plný emocí, a to se nám líbí.

TCL se ve světě sportu a fotbalu pohybuje již dlouho…

Všichni ve společnosti TCL milujeme sport a podporujeme mnoho sportovních událostí, týmů i osobností světového sportu. Společnost TCL si už dlouho uvědomuje sílu sportu a spojujícího ducha, který inspiruje hráče i širší komunitu k dosahování velkých výsledků. Jako důsledný podporovatel světového sportu společnost TCL sponzoruje mimo jiné fotbalové týmy a turnaje v Argentině, Austrálii, Brazílii, Spojeném království a USA. Společnost má také bohaté zkušenosti se spoluprací se sportovními ikonami. Kromě fotbalu je společnost TCL od roku 2018 také globálním partnerem Mezinárodní basketbalové federace (FIBA).

Máme i svůj tým fotbalových ambasadorů. V sestavě týmu TCL je výjimečný mladý anglický záložník Phil Foden, vycházející hvězda a španělský internacionál Pedri, pozoruhodný špičkový hráč Rodrygo, křídelní hráč brazilské reprezentace, a Raphaël Varane, slavný obránce a klíčový hráč francouzského národního týmu. V České republice jsme spolupracovali nebo spolupracujeme s takovými hráči, jako jsou Tomáš Vaclík, Pavel Horváth nebo Tomáš Ujfaluši.

TCL 98C735 s úhlopříčkou 249 cm

TCL 4K QLED, Google TV se 120Hz panelem a Game Masterem Řada TCL C73 kombinuje QLED, 4K HDR Pro, 120Hz Motion Clarity Pro pro plynulý, ostrý a barevný obraz HDR. Navíc s funkcemi Game Master Pro, HDMI 2.1, ALLM, 120Hz VRR, Freesync Premium, TCL Game bar a podporou nejnovějších formátů HDR (včetně HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ) je tento televizor TCL tím nejlepším společníkem pro sledování jakýchkoli filmů, sportovních přenosů a her v HDR. Řada TCL C73 je také vybavena nejpokročilejším systémem Smart TV vůbec: TV Google s vestavěným asistentem Google Assistant. Snadný přístup k oblíbenému obsahu díky integrovanému hlasovému ovládání hands-free: můžete mluvit přímo na televizor. Díky reproduktorům ONKYO si můžete vychutnat pohlcující kvalitu zvuku Dolby Atmos na televizoru nebo jej předat do soundbaru TCL.