Jak přidat kontakt pro obnovení účtu a už nikdy neřešit zapomenuté heslo k Apple ID nebo kód k iPhone

Je mi jasné, že se to na první pohled může zdát jako zcela zbytečná funkce, ale věřte nebo ne, není snad den, kdy by nám někdo nepsal s tím, že má zablokovaný účet Apple ID, protože zapomněl heslo, případně zapomněl kód ke svému zařízení. Problém to byl poměrně častý i pro Apple a proto přidal do iOS funkci Kontakt pro obnovení účtu. Jedná se o funkci v rámci rodinného sdílení, díky které může člen vaší rodiny, kterému důvěřujete a kterého si zvolíte a on vaši žádost přijme, obnovit vaš účet.

Nemusíte se přitom ničeho bát, tento uživatel nemá žádný přístup k vašim datům. Jediné, co musíte udělat, aby mohl v případě, že zapomenete heslo nebo kód k vašemu zařízení, pomoci váš člen rodiny, je, že jej přidáte dříve než k podobné události dojde. Pokud již máte váš účet zablokovaný nebo nemáte heslo, případně kód a neměli jste předem vybraného člena rodiny, který vám pomůže s obnovením, máte bohužel smůlu. Přidat kontakt pro obnovení účtu je přitom poměrně jednoduché. Stačí jít do nastavení systému iOS a zde zvolíte možnost Rodina – Rodinný seznam úkolů a v něm vyberte možnost Přidejte kontakt pro obnovení.

Fotogalerie rodinny seznam ios kontakt pro obnoveni uctu ios kontakt ios jak obnovit ucet ios ios obnoveni uctu kontakt pro obnoveni Vstoupit do galerie

Nyní již jen stačí zvolit kontakt, který bude sloužit pro obnovení vašeho účtu. Tomu pak dojde iMessage, ve které jej požádáte o souhlas a pokud jej přijme, pak máte již vystaráno. Pokud se vám stane, že zapomenete heslo nebo kód, stačí pomocí průvodce v iOS požádat váš kontakt o obnovení a ten může váš účet obnovit. Pokud tedy máte v rodině někoho, komu důvěřujete, což předpokládám, že určitě, pak se vyplatí si jej jako kontakt pro obnovení přidat.