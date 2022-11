Na Apple Watch Ultra konečně dorazila jedna z jejich klíčových aplikací

Při zářijovém představení zbrusu nových Apple Watch Ultra ukázal světa v souvislosti s těmito hodinkami taktéž novou aplikaci, díky které se rázem stává tento model daleko zajímavější pro fanoušky potápění. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o aplikaci Oceanic+, která je vyvinuta společností Huish Outdoors ve spolupráci s Applem a která by měla být schopná proměnit Apple Watch Ultra v potápěčský počítač pro rekreační potápění v hloubkách do 40 metrů. Tato aplikace sice nebyla k dispozici od vydání hodinek, nyní ji však v App Store Apple konečně přivítal.

Aplikace jako taková se zdá být alespoň podle popisu Applu poměrně komplexní záležitostí a hobby potápěčům by proto měla bez větších problémů stačit. Zda tomu tak je či nikoliv pro vás nicméně ve spolupráci s profi potápěči z Divers Direct v dohledné době otestujeme a přineseme z toho rozsáhlý článek. Co se pak týče požadavků samotné aplikace, té stačí jen to, aby byl v Apple Watch Ultra nainstalován watchOS 9.1 a ve spárovaném iPhonu pak běžel 16.1 nebo novější. Základní funkce v aplikaci jsou zcela zdarma s tím, že pokud bude mít uživatel zájem o rozšířené funkce, ty vychází na 9,99 dolarů měsíčně nebo 79,99 dolarů ročně v rámci předplatného.

