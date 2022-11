Vývojářske prostředí KDE se podařilo rozběhnout na Apple M2

Vývojářka Asahi Lina na svém oficiálním Twitterovém profilu informovala, že se jí podařilo rozjet vývojářské prostředí KDE na procesoru Apple M2. Prostředí dokonce využívá plnou GPU akceleraci a funguje, jak sama uvádí spolehlivě a bez jakéhokoli problému.

✨ KDE runs on the Apple M2!!!! ✨

With full GPU acceleration! 🚀🚀

Running Xonotic, glmark2, and eglgears at the same time!!

My 🦀 Linux kernel driver now supports the M2!! And it works out of the box with Alyssa’s Mesa driver, no userspace changes needed~!! pic.twitter.com/JUmtvCHaC8

— Asahi Linya / 朝日りにゃ〜 // @lina@vt.social (@LinaAsahi) November 25, 2022