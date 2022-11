Audio a cinema technika pod stromeček? Nenakupujte naslepo

Komerční sdělení: Každý z nás chce vánoční dárky pro své blízké pořídit tak, aby se nejen trefil do jejich přání, ale zároveň aby nakoupil skutečně kvalitní produkty, které nebude muset po Novém roce vracet. A navíc za skvělé ceny.

Chcete se vyhnout frontám v obchoďácích, které bývají zvlášť v tomhle období doslova nekonečné? A současně snížit na minimum riziko, že vám v obchodě nebudou schopni kvalifikovaně poradit nebo že na internetu koupíte „zajíce v pytli”? Pak navštivte VOIX, unikátní obchod s audio a cinema technikou nejvýznamnějších světových značek, který sídlí v Dušní ulici na Praze 1, a svěřte se do rukou jeho specialistů. Ti vás nejen rádi a ochotně obslouží, ale zároveň poskytnou opravdu odbornou radu. A to přímo vám na míru.

Nejvýznamnější značky a zajímavé ceny

Navíc si pro vás ve VOIX připravili akční ceny produktů, které budou platit až do Vánoc. Vybere si tím pádem doslova každý, a to jak audiofil, tak i běžný posluchač. Díky VOIXu si můžete pod stromeček nadělit třeba nevšední audiovizuální zážitek v podobě domácího kina apod. A jistě oceníte fakt, že při vybírání budete mít k dispozici výjimečný showroom se šesti akusticky upravenými poslechovými místnostmi, takže si můžete všechno důkladně vyzkoušet. sti akusticky upravenými poslechovými místnostmi

Vybírat bude rozhodně z čeho. Ve VOIX totiž najdete produkty nejvýznamnějších světových výrobců jako je Bang & Olufsen, Sonos, Devialet, KEF, Bowers & Wilkins, Sony nebo Samsung.

Už teď vás potěší akční ceny na produkty Bang & Olufsen. Chybí vám opravdu kvalitní bezdrátový reproduktor? Pak zkuste ultra odolný Bang & Olufsen Explore. Je navržený tak, abyste ho mohli používat prakticky kdekoli, třeba v prostředí blátivého kempu nebo písečné pláže, a to aniž byste museli slevovat z vysokých nároků na kvalitu zvuku. Přístroj navíc na jedno nabití vydrží až 27 hodin.

Bezdrátová sluchátka, reproduktory, subwoofery a mnoho dalšího

Hodit se vám budou také třeba bezdrátová sluchátka Beoplay EQ s hybridně aktivním potlačením hluku. Díky této technologii vám poskytnout skvělý hudební zážitek bez okolního ruchu. Kromě toho, že vám sluchátka umožní až dvacet hodin poslechu na jedno nabití, s prémiovým nabíjecím pouzdrem si je můžete vzít kamkoli s sebou a nabíjet je na cestách. Stačí přitom pouze dvacet minut, a máte k dispozici celé dvě hodiny přehrávání.

Jak už jsme uvedli, v nabídce najdete zajímavé novinky dalších značek. Třeba subwoofer Sub Mini společnosti Sonos. Duální woofer s potlačením síly vytváří překvapivě hluboké a dynamické nízké frekvence, které byste očekávali od mnohem většího subwooferu, a zároveň minimalizuje bzučení, chrastění nebo zkreslení. Sub Mini snadno spárujete s reproduktory Sonos Beam, Ray, One, One SL nebo SYMFONISK a díky jedinému kabelu a nastavení pomocí aplikace si vytvoříte bezdrátový zvukový systém pro pohlcující domácí kino či poslech ve více místnostech.

Na našem webu VOIX.cz můžete nejprve prozkoumat celou nabídku. A pak nás navštívit v obchodě v Dušní ulici na Praze 1, kde si budete moct všechno podrobně vyzkoušet, třeba v našich špičkově vybavených poslechových místnostech, a také si nechat poradit od skutečných odborníků. Těšíme se na vás!