Apple prozradil, jak vyvíjel zvuk AirPods Pro 2

Suverénně nejdůležitějším aspektem každých sluchátek je jejich kvalita zvuku, jelikož právě ta udává, jak moc dobrá vlastně jsou. Když proto Apple před pár měsíci světu představil AirPods Pro 2, prakticky všechny jablíčkáře zajímalo, jak na tom zvukově vlastně jsou, jelikož už první generace těchto sluchátek byla vskutku dobrá. Sliby Applu o ještě lepším zvuku se však naštěstí bezezbytku vyplnily a my máme nyní díky rozhovoru s jedním ze zvukových inženýrů Applu možnost zjistit, jak toho kalifornský gigant dosáhl.

Rozhovor portálu What Hi-Fi? s inženýrem Applu Esgem Andersenem se točil kolem celé řady témat spojených se zvukem. Řeč přišla například i na to, jak se Apple staví k nepodpoře Lossless režimu přehrávání u jeho bezdrátových sluchátek, za což jej mnozí jablíčkáři dlouhodobě kritizují. V minulosti se nicméně objevily informace o tom, že Apple možná pracuje na vlastním kodeku, který by kvalitu zvuku povznesl na vyšší úroveň, byť s ničím takovým zatím nepřišel. Na toto téma se nechal Esgen slyšet, že v Applu nevěří na to, že současná technologie Bluetooth je omezujícím faktorem pro kvalitu zvuku a že má „jeho“ společnost v plánu do budoucna i nadále zlepšovat kvalitu zvuku posílanou právě přes Bluetooth. Jedním dechem pak dodal, že o kodeku to tak úplně není.

Možná ještě zajímavější část rozhovoru se však týkala vývoje zvuku pro nové AirPods Pro 2. Na tom měl podle slov Esgena pracovat Apple s řadou zvukových expertů, kteří mu dávali ke kvalitě zvuku feedback a on se jej podle něj snažil zlepšovat. Ne všechny podněty od expertů však dopadly na úrodnou půdu, jelikož mohly být příliš technicky náročné a tak podobně, kvůli čemuž musel Apple vždy najít určitý kompromis, který byl přijatelný jak pro něj, tak i pro zvukové experty z hlediska kvality zvuku. S ohledem na tuto skutečnost se proto dá říci, že zvukově na tom mohou být evidentně AirPods do budoucna ještě lépe, pokud se Applu podaří vyřešit překážky, které tomu nyní brání.