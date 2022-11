Recenze CubeNest 3v1 MagSafe nabíječky S313 Pro: Naráz nabije iPhone, AirPody i Apple Watch 

Nabít tři zařízení najednou obvykle znamená mít tři kabely, tři adaptéry a samozřejmě také prostor v elektrické zásuvce. Můžete na to jít ale i chytřeji, a pokud vlastníte iPhone, AirPody i Apple Watch, tak lze vystačit i jen s jedinou bezdrátovou magnetickou nabíječkou CubeNest a jedním jediným USB-C kabelem a adaptérem. Vše přitom najdete přímo v balení.

I když se Apple v oblasti designu posouvá kupředu, a to zejména s ohledem na nový 24“ iMac a popřípadě barevné varianty M2 MacBooku Air, pořád jeho ikonický vzhled poznáte na první dobrou – pořád totiž sází na stříbrný hliník, a to i u periférií, jako jsou klávesnice, myš a trackpad. Pokud tedy plánujete použít bezdrátovou nabíječku CubeNest 3v1 v kanceláři, bude dokonale dotvářet vaši pracovní plochu, kterou nebude nijak rušit, a to třeba zejména, pokud vám vedle bude ležet Mac mini (jako nám). Vyjímat se ale samozřejmě že bude třeba i na nočním stolku, kde vás zbaví změti kabelů, nebo v kuchyni, kde vám píchne s videorecepty.

Nabíjení tří zařízení současně

Balení nabíječky vám vyjma jí samotné poskytne tedy i 1 m dlouhý USB-C kabel a 20W PD adaptér s USB-C konektorem. K nabíjení svých zařízení už nepotřebujete nic víc. Samozřejmě nechybí ani nutná brožura. I když bezdrátovou nabíječku zmiňujeme v souvislosti s iPhonem, AirPody a Apple Watch, po jejím vybalení si všimnete, že pravá plocha ukazuje piktogram i telefonu.

Stojan je kompatibilní s MagSafe, a tak bez potíží rychle nabije všechny iPhony 12 a novější (s výjimkou modelu SE). Levá plocha je pak vyhrazena nejen AirPodům, ale i jakýmkoli sluchátkům s možností bezdrátového nabíjení jejich pouzdra a stejně tak druhému telefonu. Sama plocha je dostatečně velká, aby se na ní usadil jakýkoli model s jakkoli tvarovaným výstupem fotoaparátů. Je tedy kompatibilní se všemi zařízeními podporujícími technologii bezdrátového nabíjení.

Pravá strana ukazuje symbol Apple Watch a jiné hodinky nabít už nedokáže, protože jiní výrobci používají jiné technologie nabíjení a bude tedy korektně fungovat jen a pouze s chytrými hodinkami Applu. Ty sem můžete položit, nebo můžete nabíjecí puk vyklopit a mít tak hodinky natočené displejem k vám. Díky výřezu puk vyklopíte velice snadno a bez jakékoli námahy. Podporuje bezproblémové nabíjení u Apple Watch Series 7 a 8, a to nehledě na to, jaký typ náramku, řemínku nebo tahu na nich nosíte.

Zde je samozřejmě nutné zmínit, že čím víc zařízení chcete nabíjet, tím rychleji padají rychlosti nabíjení. V balení je 20W adaptér, který dokáže uspokojit všechny tři zařízení pro nabíjení, pokud ale chcete nabíjet třeba dva telefony najednou, doporučujeme použít silnější adaptér, jelikož produkt dokáže maximálně poskytnout 30 W. U zapojení kabelu, tedy na zadní straně nabíječky, pak vidíte signalizační diodu, která vás informuje o stavu nabíjení. Modrá značí, že je nabíječka připojena, červená pak naopak samotné nabíjení. Po plném nabití se nabíječka odpojí a zůstane v pohotovosti pro případné dobití.

Ulehčí každodenní činnosti

Magnet stojanu pro iPhone je poměrně silný, a je to fajn. Většina řešení sice telefon udrží, i pokud jde o jeho Max verze, pokud s telefonem na stojanu ale pracujete, může se vám stát, že při vyvinutí větší síly jej magnety neudrží. Zde je to skvělé, protože ať už s telefonem ve stojanu manipulujete jakkoli, drží, i když je to třeba iPhone 13 Pro Max (jako v našem případě). Samozřejmě můžete telefon používat i ve vodorovné poloze a ostatně jakémkoli jiném natočení po celých 360°.

Stojan lze pak naklápět od 90 do 45 stupňů, takže si snadno navolíte přesně ten úhel, který je pohodlný vašim očím, jiné zařízení na něho ale nepoložíte. V pohodě ale udrží AirPody s MagSafe nabíjecím pouzdrem, takže třeba vedle pak můžete nabíjet Android telefon. Zcela logicky je zde přítomna tepelná ochrana, přepěťová ochrana a proudová ochrana. Vstupní výkon je 5V/2A, 9V/2,22A a výstupní výkon 5W/7,5W/15W/20W. Spodní strana nabíječky pak má protiskluzové proužky, aby vám po stole nijak necestovala.

Celému řešení jde tedy vytknout vlastně jen dvě drobnosti. Prvním je, že magnetický držák nejde dát do úplně rovné polohy, aby udržel i jiné telefony, nebo pokud se potřebujete na iPhone dívat shora. Druhou je pak to, že stojan by mohl být ještě o kousek vyšší, nebo ještě lépe – výškově polohovatelný podle toho, jaký iPhone používáte, jestli mini nebo Max/Plus. Jinak se jedná o velice líbivé a užitečné řešení, které vás zbaví mnoha adaptérů, kabelů a tím i nepořádku ať už na stole nebo kdekoli jinde. Cena je přijatelná, a to 1999 Kč.

CubeNest 3v1 Bezdrátová magnetická nabíječka S313 Pro je ke koupi zde