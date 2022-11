Tři dny plné slev na iStores.cz! Nový iPhone, iPad či Mac nyní pořídíte za akční ceny

Komerční sdělení: Pokud máte v hledáčku nový iPhone, iPad či Mac, pak by vám rozhodně neměla uniknout akce Black Weekend! U autorizovaného prodejce iStores.cz totiž odstartovaly tři dny plné slev, kdy si můžete přijít na oblíbené produkty za superakční ceny. Na své si přijde doslova každý. Kromě zmiňovaných produktů totiž se slevou zakoupíte řadu dalších produktů, včetně populárních Apple Watch či příslušenství.

Naprostým trhákem jsou MacBooky! Oblíbený MacBook Air se superrychlým čipem M1 je totiž k dostání od 24 990 Kč, MacBooky Pro od 33 142 Kč. U toho to ale ani zdaleka nekončí. Zlevnění totiž neutekly ani iPady. iPad 9 tak pořídíte již od 9 490 Kč. Pokud byste ale chtěli něco lepšího, nabízí se iPad Air (2022) s čipem M1 od pouhých 17 091 Kč. Součástí akce jsou také iPhony. Například stále populární iPhone 11 64 GB koupíte za akčních 11 490 Kč, případně k nákupu iPhonu 14 (Plus) dostanete dárkový poukaz v hodnotě 1 000 Kč! Celé to pak nádherně podtrhává 10% sleva na vybrané modely Apple Watch SE a Series 7.

Co když vás ale zmiňované produkty tolik nelákají a poohlížíte se spíše po něčem jiném? Pak by vaší pozornosti rozhodně neměla uniknout sleva na AirPods Pro 2. generace, které pořídíte za pouhých 6 290 Kč, nebo AirPods s nabíjecím pouzdrem, jež jsou k dostání za 3 190 Kč. Slevy se dočkala i Apple TV. Verzi HD (2021) pořídíte za 2 490 Kč, variantu 4K 64 GB (2021) pak za 3 490 Kč. V poslední řadě se ještě nabízí 10% sleva na vybrané příslušenství k Macu, iPadu, iPhonu a Apple Watch. Akce platí na nákup v e-shopu a prodejnách. Rozhodně ale neotálejte. Máte totiž šanci jen do neděle 27. listopadu!

Prozkoumejte nabídku Black Weekend u iStores.cz zde

Shrnutí zlevněných produktů: