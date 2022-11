Máte na Apple TV s tvOS 16.1 problémy s HBO Max? Oprava je již na cestě

Sychravý podzim přímo vybízí ke sledování filmů či seriálů z pohodlí domova. Pokud však k tomu využíváte některý z modelů Apple TV 4K a zároveň na něm máte nainstalovaný tvOS 16.1, můžete se v poslední době setkávat s problémy při přehrávání obsahu z aplikace HBO Max. Náprava je však naštěstí již na cestě.

Ve středu 16. listopadu vydalo HBO pro Apple TV aktualizaci pro svou aplikaci s označením 52.50.1, přičemž právě od jejího vydání si čím dál tím víc jablíčkářů stěžuje na to, že streamovaný obsah se seká, vypíná či není možno zahájit přehrávání jako takového vůbec. Některým uživatelům sice stačilo „jen“ aplikaci přeinstalovat, jiní však hlásí, že ani přeinstalace v kombinaci s resetem Apple TV jejich problémy nevyřešila a míč je tedy proto na straně HBO. To se však naštěstí již k celé záležitosti vyjádřilo s tím, že na opravě problému tvrdě pracuje a v dohledné době jej skrze aktualizaci vyřeší. Do té doby ale uživatelům nezbývá nic jiného než se modlit, aby se u nich problém neobjevil, popřípadě jej řešit pomocí „babských rad“ ve stylu přeinstalace aplikací, vypnutí podpory HDR, změně rozlišení ze 4K na 1080p či 720p a tak podobně. Že některý z těchto receptů zabere nicméně zaručit nelze.