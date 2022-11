Playstationu 6 se dočkáme nejdříve v roce 2027

Na nový Playstation si ještě počkáme. Sony v odpovědi pro CMA zmiňuje novou konzoli. Zmínka o ní je v pasáži o možné ztrátě populárního Call of Duty na konzole od Sony po roce 2027. Z toho nám plyne, že Sony plánuje PlayStation 6 uvést na trh nejdříve v roce 2027. Onen cyklus mezi jednotlivými generacemi konzolí by tedy měl být dodržen i nyní. Analytici si ale myslí, že PS6 uvidíme až v roce 2028. Snad všem hráčům do té doby dorazí PS5.

Sony referred to a next generation of PlayStation console in its CMA response, with the suggested year of release being redacted

This was in a passage where it was referring to losing access to CoD after 2027, with higher potential for platform switching

PlayStation 6 in 2028? pic.twitter.com/f7govC8R7A

— Piers Harding-Rolls (@PiersHR) November 23, 2022