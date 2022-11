Nevíte, co k Vánocům fanouškovi Maců? Teď mu můžete koupit Macintosh Color Classic v původním balení

Zatímco někteří vymýšlení vánočních dárků milují, jiní tuto činnost nenávidí, jelikož v tomto směru nejsou příliš kreativní. Pokud se řadíte do druhé skupiny i vy, rádi byste obdarovali fanouška Maců a zároveň nemáte úplně hluboko do kapsy, pak jsou následující řádky přesně pro vás. Na eBay se totiž objevil předmět, který by fanouška Maců rozhodně potěšil, byť za cenu 20 000 dolarů.

Na eBay se začal v posledních dnech prodávat konkrétně Apple Macintosh Color Classic zakoupený na začátku 90. let. Unikátní je na něm pak to, že je k dispozici v původním balení, jelikož nebyl nikdy rozbalen – tedy až na focení, kdy jej jeho majitel z krabice vytáhl. Pokud vás pak zajímá historie tohoto stroje, podle dostupných informací se jedná o „vratku“ zákazníka, který si jej koupil, ale velmi brzy po nákup se jej rozhodl nerozbalený vrátit a od té doby u prodejce zřejmě i shodnou šťastných náhod zůstal. Poměrně úsměvné je pak to, že tehdy se stroj prodával za 1400 dolarů, zatímco nyní za něj chce jeho majitel více než čtrnáctinásobek. Pokud tedy jste za tuto částku stroj ochotni koupit, na eBay s tím není problém. A pokud ne, nebojte – svého nového majitele si totiž stroj prakticky 100% najde, jelikož sběratelství Apple produktů se těší v poslední době čím dál tím větší popularitě.

