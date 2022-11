Nezisková organizace kritizuje násilí na zvířatech v God of War Ragnarök

Ne všichni jsou z God of War Ragnarök nadšeni. Největší nezisková organizace PETA, bránící práva zvířat, kritizuje násilí na mýtických zvířatech. PETA žádá vývojáře, aby byl do hry přidán režim, v němž násilí na zvířatech nebude. Šance, že se něco takového ve hře objeví, se ale rovná utopii.

@FiveTacey BOY, it's like Grey Wolf Sif all over again. We’re asking @SonySantaMonica to create a “PETA mode”, so #GodofWarRagnarok can be played without violence to animals! 🐺 pic.twitter.com/AQ0x7n8K1s

— PETA (@peta) November 17, 2022