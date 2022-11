5 nových funkcí pro ochranu soukromí v macOS Ventura, které musíte znát

Před několika týdny vydal Apple druhou „várku“ nových operačních systémů, a to konkrétně macOS Ventura a iPadOS 16. Tyto dva operační systémy byly oproti iOS 16 a watchOS 9 odložené, a tak jsme si na jejich rozšíření pro veřejnost museli zkrátka počkat. Novinek je nejen v rámci macOS Ventura k dispozici opravdu nespočet, a to i z hlediska ochrany soukromí. Pojďme se na 5 z nich společně podívat v tomto článku.

Apple se rozhodl posílit ochranu soukromí uživatelů také na webech, a proto přišel s přístupovými klíči. Tyto přístupové klíče mají kompletně nahradit doposud používaná hesla, a to biometrickým ověřením, tedy Touch ID nebo Face ID. Ano, k přihlašování využíváme biometrii i nyní, s jejím využitím však dochází pouze k vyplnění hesel, zatímco přístupové klíče kompletně nahradí hesla. Aktuálně už přístupové klíče využívají některé velké zahraniční weby, v Česku si na ně ale rozhodně ještě chvíli budeme muset počkat.

Aktualizace nejsou určené jen pro doručení nových funkcí, ale také pro opravy bezpečnostních chyb a bugů. Pokud došlo v některém z jablečných systémů k nalezení bezpečnostní chyby, tak doposud musel Apple vydávat kompletní novou verzi systému, což rozhodně není ideální řešení. Dobrou zprávou ale je, že v macOS Ventura a dalších nových systémech došlo k integrace funkce, která dokáže bezpečnostní aktualizace instalovat ihned, bez nutnosti zásahu uživatele. Pro aktivaci této funkce přejděte do  → Nastavení systému → Obecné → Aktualizace softwaru , kde klepněte na Volby… a aktivujte Instalace oprav a zabezpečení systémových souborů.

V případě, že jste v minulosti k Macu připojili libovolné příslušenství prostřednictvím USB-C, tak došlo k jeho okamžitého připojení. To však představuje bezpečnostní hrozbu, například při využití různých modifikovaných flash-disků apod. Apple se tak rozhodl přijít s novou bezpečnostní funkcí, kdy se vám po připojení nového příslušenství prvně zobrazí dialogové okno, kde musíte akci povolit (či zakázat) . Pro správu této funkce pak stačí přejít do  → Nastavení systému → Soukromí a zabezpečení, kde níže v sekci Povolit připojení příslušenství můžete provést změny.

Zamknutí fotek

Pokud jste na jablečných zařízeních chtěli doposud zamknout fotky či videa, nemohli jste. K dispozici bylo pouze schování obsahu do alba Skryté, což však neřešilo problém, a tak mnoho uživatelů svěřovalo své fotky a videa do rukou vývojářů aplikací třetích stran. V macOS Ventura a dalších nových systémech však Apple konečně vyslyšel prosby uživatelů a možnost pro zamknutí fotek přidal, tedy konkrétně možnost pro zamknutí alba Skryté. Pro aktivaci této funkce stačí přejít do Fotky → Nastavení → Obecné, kde dole aktivujte Používat Touch ID nebo heslo.