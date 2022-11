Kompletní shrnutí: Ceny oprav iPhonů v autorizovaném servisu

Pokud se ocitnete v situaci, kdy potřebujete opravit váš iPhone, tak máte dvě cesty, kterými se můžete vydat. Buď se rozhodnete pro využití obyčejného servisu, ve kterém vám jablečný telefon opraví levněji, avšak s využitím neoriginálních dílů a možnou ztrátou některých funkcí, anebo využijete služeb autorizovaného servisu, který je sice dražší, ale máte jistotu využití originálních dílů, provedení správné procedury a zachování všech funkcí. V tomto článku se společně podíváme na to, jak se vyvíjely ceny nejběžnějších servisních úkonů v autorizovaných servisech. Veškeré ceny jsou převzaty z kalkulačky přímo od Applu, kterou najdete zde, a pracuje se jen s daty, které jsou dostupné v kalkulačce.

Baterie

Baterii bychom v našich iPhonech měli měnit poté, jakmile dojde ke snížení její maximální kapacity pod 80 %. Tehdy už je baterie považována jednoduše za špatnou, a to i přesto, že s ní často může iPhone i nadále bez problémů fungovat. Jde však primárně o zachování uživatelské zkušenosti, která se zhoršuje jednat kratší výdrží na jedno nabití, a jednat možným snížením výkonu. Cenu výměny baterie lze v posledních letech rozdělit do dvou skupin, a to iPhone 8 a starší, iPhone 13 a starší a iPhone 14 (a novější), viz tabulka níže. Je nutné zmínit, že u všech modelů jednotlivých generací je cena výměna baterie vždy stejná.

iPhone 6/6s/7/8/SE iPhone X/XS/11/12/13 iPhone 14 1 350 Kč 1 890 Kč 3 000 Kč

Displej

Z hlediska výměny displeje už jsou ceny o něco více rozdílné. Konkrétně v tomto případě záleží hlavně na tom, jakou má opravovaný displej úhlopříčku, kromě toho ale hraje roli také využitá technologie displeje a samozřejmě to, jak je iPhone starý. V tomto ohledu je tedy těžké rozdělovat jednotlivá zařízení do nějakých skupin, níže se každopádně můžete podívat, na kolik výměna displeje u všech aktuálně opravitelných zařízení aktuálně vychází.

iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus 4 300 Kč 4 990 Kč 4 990 Kč 5 690 Kč iPhone 7 iPhone 7 Plus – – 4 990 Kč 5 690 Kč – – iPhone 8 iPhone 8 Plus – – 4 990 Kč 5 690 Kč – – iPhone SE iPhone SE (2. gen) iPhone SE (3. gen) – 4 300 Kč 4 300 Kč 4 300 Kč – iPhone X iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR 8 790 Kč 8 790 Kč 10 490 Kč 6 390 Kč iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max – 6 390 Kč 8 790 Kč 10 490 Kč – iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max 7 190 Kč 8 790 Kč 8 790 Kč 10 490 Kč iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max 7 190 Kč 8 790 Kč 8 790 Kč 10 490 Kč iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max 8 790 Kč 10 490 Kč 10 490 Kč 12 100 Kč

Zadní sklo

Pokud je pro jablíčkáře něco nepříjemné, tak je to rozhodně prasklé zadní sklo na iPhonu. A není se čemu divit, jelikož je přímou součástí těla jablečného telefonu a není oddělitelné, od čehož se odvíjí cena. V neautorizovaných servisech samozřejmě existuje levnější možnost pro pouhou výměnu zadního skla, autorizovaný servis však tohle řeší výměnou celého zařízení. Výjimkou je v tomhle ohledu každopádně iPhone 14 (Plus), kde už lze zadní sklo jednoduše oddělit, takže je i levnější oprava, která probíhá jeho výměnou. V příštím roce bychom se snad stejného řešení měli dočkat i u modelu Pro (Max). Apple aktuálně v kalkulačce zobrazuje cenu této opravy jen u iPhonu 12 a novějšího.

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max 9 500 Kč 11 000 Kč 13 690 Kč 15 790 Kč iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max 9 500 Kč 11 000 Kč 13 690 Kč 15 790 Kč iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max 4 590 Kč 5 490 Kč 15 790 Kč 16 490 Kč

Zadní fotoaparát

Ocitnout se můžete také v situaci, kdy vám na iPhonu zkrátka přestane fungovat zadní fotoaparát. Nejčastěji se konkrétně stává, že dojde ke zničení mechanismu ostření a stabilizace, takže fotoaparát sice může fungovat, ale obraz bude stále roztřepaný. Cena opravy fotoaparátu se odvíjí od toho, zdali máte klasický model, anebo ten s označením Pro, kromě toho hraje také roli samozřejmě stáří zařízení. Apple aktuálně v kalkulačce zobrazuje cenu této opravy jen u iPhonu 12 a novějšího.