5 důležitých bezpečnostních funkcí iPhonu, které byste měli znát

Naprostým základem pro bezpečné používání iPhonu je pravidelná instalace aktualizací. Ty totiž pokaždé přichází s opravami bezpečnostních chyb a bugů. Problém byl ale doposud v tom, že když došlo k nalezení bezpečnostní chyby, tak pro její opravení musel Apple vydávat kompletní aktualizaci celého operačního systému, což bylo jednak zbytečné, a jednak zdlouhavé. V novém iOS 16 už se však bezpečnostní aktualizace mohou instalovat na pozadí. Pro aktivaci stačí přejít do Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru → Automatická aktualizace, kde zapněte přepínačem Bezpečnostní reakce a systémové soubory.

iPhone sám o sobě, potažmo systém iOS, lze považovat za velmi bezpečný. Vždycky se ale může objevit nějaká chyba či hrozba, kvůli které se může zařízení stát obětí nějakého útoku. Pokud jste naprosto obyčejný člověk, tak vás tohle trápit nemusí, avšak pokud se řadíte mezi exponované osoby s vysokým významem, popřípadě pokud jste novinář anebo máte v iPhonu uložená nesmírně důležitá a cenná data, tak mohou být obavy na místě. Přesně pro tyto uživatele je k dispozici Režim blokování, který po zapnutí deaktivuje většinu funkcí iPhonu a ponechá aktivní jen ty zcela základní. Pro zapnutí stačí přejít do Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Režim blokování, kde klepněte na Zapnout režim blokování.

Další zajímavou bezpečnostní funkcí, kterou lze na iPhonu využít, je Bezpečnostní kontrola. Skrze ni lze jednoduše a rychle zkontrolovat přístupy lidí a aplikací k vašim datům, společně s možností pro změnu oprávnění. Tato funkce se tak hodí třeba při náhlé změně úrovně důvěryhodnosti, a to právě u nějaké osoby či aplikace. Bezpečnostní kontrola se dělí na Nouzový reset, kde okamžitě resetujete všechny přístupy, a na Správa sdílení a přístupu, kde lze jednotlivé přístupy prohlížet a měnit. Pro využití stačí přejít do Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Bezpečnostní kontrola.

Kromě zamknutí samotného zařízení by měl být iPhone schopen zvlášť uzamykat obsah v aplikacích. Dobrou zprávou je, že nyní můžeme konečně zamykat fotky a videa, společně s poznámkami. Jak v aplikaci Fotky, tak i v Poznámkách lze pak pro odemknutí využít Touch ID či Face ID, popřípadě samozřejmě kód k iPhonu. Co se týče zamknutí fotek a videí, tak lze konkrétně uzamknout album Skryté, kde se nachází skrytý obsah. Tuto funkci aktivujete v Nastavení → Fotky , kde zapněte možnost Používat Touch ID nebo Používat Face ID. Zamykání poznámek pak nastavíte v Nastavení → Poznámky → Heslo, kde vyberte účet. Následně si můžete vybrat způsob zamknutí a aktivovat biometrickou autentizaci.

Přístupové klíče

Jednou z velkých bezpečnostních novinek jsou také přístupové klíče, které konkrétně můžeme využít v Safari. Bohužel se o nich ale příliš nemluví, ve skutečnosti se ale není čemu divit. Bude totiž trvat dlouhou dobu, než je provozovatelé různých webů a služeb začnou využívat – jakmile k tomu ale dojde, bude to parádní. Přístupové klíče totiž kompletně nahrazují hesla, místo kterých se využívá k autorizaci Touch ID či Face ID. Je však důležité si neplést tuto novinku s klasickým vyplňováním hesla, které je k dispozici již několik let. Díky přístupovým klíčům by se tak stalo přihlašování k různým účtům o mnoho jednodušší. Někteří velcí zahraniční provozovatelé portálů už začali přístupové klíče využívat, u nás si ještě budeme muset počkat.