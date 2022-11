Nová Apple TV 4K má horší procesor A15 Bionic než iPhony 13 a 14

Když Apple před pár týdny světu představil novou generaci Apple TV 4K osazenou procesorem A15 Bionic, naprostá většina jablíčkářů byla přesvědčená o tom, že se jedná o tentýž čipset, který je využívaný i v iPhonech 13 a 14, tedy minimálně z hlediska CPU. Jediný rozdíl mezi čipy u iPhonů 13 a 14 byl totiž počet jader GPU, nad kterými visel logicky otazník právě i u nové Apple TV. Jak se však nyní ukázalo, procesor je velmi překvapivý i z hlediska CPU.

Při podrobném průzkumu čipsetu v nové Apple TV se podařilo portálu FlatpanelsHD zjistit, že má jedno jádro CPU překvapivě neaktivní a namísto šesti jádry jich tedy má aktivních jen 5. Zda jej Apple zamkl softwarově, nebo používá procesory, které se nepodařilo vyrobit správně a ty tedy nyní nabízí právě jen pět CPU jader je nicméně otázkou. Co však otázkou není, je výkon smart boxu jako takového, který je z hlediska CPU odhadem o 18 % nižší při vícejaderných úkonech než tomu je u iPhonů 13 a 14 se stejnými čipy.

S ohledem na to, že se na CPU evidentně u Apple TV 4K šetřilo, se tak zdá poměrně pravděpodobné nikoliv to, že se ze strany Applu jedná o jakousi přípravu na příchod her, ale spíš to, že jde prostě jen „pouze“ o další produktový upgrade bez většího významu. Nová Apple TV byla pravděpodobně představena primárně kvůli tomu, že jí lze sehnat velmi levně, což by mělo její uživatelskou základnu solidně rozšířit. Využití procesorů A15 by pak mohlo být pro Apple ekonomicky výhodnější než dosavadní čipy A12 – to proto, že jeho dodavatelé jednak nebudou muset chrlit více typů čipů, ale taktéž proto, že díky jeho nasazení ušetří za ventilátor. Pokud však čekáte od Apple TV 4K pro letošní rok velké věci, svá očekávání kroťte.

