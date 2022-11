Mimořádný výkon prvního AR/VR headsetu potvrzen dalším zdrojem

Jedním z nejzajímavějších produktů z dílny Applu pro příští rok bude bezesporu zbrusu nový AR/VR headset, kterým se kalifornský gigant pokusí vkročit ještě hlouběji do tohoto odvětví. A nutno říci, že minimálně z uniklých informací, které v současnosti kolují po internetu, se zdají být jeho plány vskutku zrealizovatelné. Hardwarově se má totiž jednat o naprosto špičkový produkt a skvěle na tom bude dle všeho i z hlediska výkonu.

V minulosti jsme již několikrát slyšeli o tom, že Apple chystá pro svůj AR/VR headset velmi výkonný čipset, který by měl být konkurenceschopný dokonce i pro základní čipy řady Apple Silicon. A právě tyto informace nyní potvrdily znovu i zdroje portálu AppleTrack, dle kterých bude čip pro první AR/VR headset Applu disponovat výkonem na úrovni letos představeného čipu M2. Jak z hlediska CPU, tak i GPU by se tedy mělo jednat o skutečně špičkový čipset, který by neměl mít problémy s vykreslování složitých grafických scenérií, ale ani s operacemi závislými na výkonu. Co se pak týče představení produktu, to je dle zdrojů i nadále naplánováno na první čtvrtletí roku 2023. Je tedy skutečně na co se těšit.