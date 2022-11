Vánoce se nezadržitelně blíží. Pokud nechcete vánoční dárky kupovat na poslední chvíli, měli byste se raději včas připravit, dokud máte tuto příležitost. Jenže co dělat, když tápete nad výběrem? V takovém případě by vám rozhodně neměly uniknout následující řádky. V tomto článku si totiž posvítíme na nejlepší vánoční dárky pro majitele iPhonu, které rozhodně potěší. Celkově zde naleznete 10 praktických tipů, které jsou rozřazeny do kategorií podle své ceny.

Do 500 Kč

AlzaPower AluCore USB-C to Lighting MFi

Kvalitní kabel je naprostým základem výbavy každého jablíčkáře. Ne nadarmo se také říká, že kvalitních kabelů není nikdy dost. Pokud hledáte nějaký levnější dárek, pak je právě tohle ta správná volba. Za rozumnou cenu můžete pořídit AlzaPower AluCore USB-C to Lightning, který se vyznačuje nylonovým opletem pro zajištění vyšší odolnosti, podporou rychlonabíjení a oficiální certifikací MFi neboli Made for iPhone.

Fotogalerie alzapower alucore usbc lightning lsa 6 Zdroj: Redakce Letem světem Applem alzapower alucore usbc lightning lsa 5 Zdroj: Redakce Letem světem Applem alzapower alucore usbc lightning lsa 4 Zdroj: Redakce Letem světem Applem alzapower alucore usbc lightning lsa 3 Zdroj: Redakce Letem světem Applem alzapower alucore usbc lightning lsa 2 Zdroj: Redakce Letem světem Applem alzapower alucore usbc lightning lsa 1 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Vstoupit do galerie

WHOOSH! Grab GO

Čistý displej a záda telefonu jsou naprostým základem. Pokud ve svém okolí máte někoho, kdo právě na čistotě zakládá a rád si svůj iPhone takříkajíc „přeleští“, pak rozhodně neuděláte chybu koupí WHOOSH! Grab GO. Jedná se o čistící sprej pro obrazovky, který je zároveň antibakteriální, netoxický a bez alkoholu. Nejen že se tedy postará o krásně čistý displej, ale zároveň jej také dezinfikuje. Obrazovky telefonů jsou totiž plné virů a bakterií, a proto rozhodně není na škodu je čistit. Součástí balení je již navíc i mikrovláknový hadřík.

AlzaPower A100 Fast Charge 20W

Ruku v ruce s kabelem jde také nabíječka. V poměru cena/výkon se jako nejlepší volba jeví AlzaPower A100 Fast Charge 20W, která dokonce disponuje dvěma výstupy typu USB-C (Power Delivery 18 W) a USB-A (Qualcomm Quick Charge 3.0 20 W). Tento adaptér tak dokáže iPhone rychle nabít a dostat jej z 0 na 50 % za pouhých 30 minut. Samozřejmě u něj nechybí ani ochrana proti přepětí, zkratu, přetížení a přehřátí.

Fotogalerie #2 AlzaPower A100 1 AlzaPower A100 2 AlzaPower A100 3 AlzaPower A100 4 Vstoupit do galerie

AlzaPower Ingot 10000mAh

Powerbanka je skvělým doplňkem, s jehož pomocí lze iPhone nabít prakticky kdekoliv. Bez ohledu na to, zda se poblíž nachází například zásuvka. Proto se hodí zejména na cesty nebo jako pojistka do tašky. Pokud hledáte vhodný model v poměru cena/výkon, určitě byste neměli promeškat současnou akci na AlzaPower Ingot 10000 mAh. Aktuálně jej pořídíte s parádní slevou.

Fotogalerie #3 AlzaPower Ingot 4 AlzaPower Ingot 3 AlzaPower Ingot 2 AlzaPower Ingot 1 AlzaPower Ingot 5 Vstoupit do galerie

Tato powerbanka se pyšní hned třemi výstupy (2x USB-A a 1x USB-C). Nabíjí tedy až tři zařízení zároveň. Aby toho ale nebylo málo, zároveň disponuje podporou rychlonabíjení s Power Delivery 3.0 a Qualcomm Quick Charge, díky čemuž nabídne celkový výkon až 18 W. Z hlediska kapacity nabízí 10 000 mAh. O stavu nabití informuje LED indikátor na boční straně.

Do 1000 Kč

FIXED Powerstation

Bezdrátové nabíječky se těší stále rostoucí popularitě. Díky nim se uživatelé nemusí zabývat otravnými kabely – jednoduše položí zařízení na nabíječku a mají prakticky hotovo. O to populárnější jsou takzvané bezdrátové nabíjecí stojánky, které v mnoha případech dokážou nabíjet klidně i několik zařízení najednou. Přesně to nabízí i FIXED Powerstation. Ten dokáže najednou nabíjet iPhone, AirPods a Apple Watch (kolébka není součástí balení) s celkovým výkonem 25 W. Samozřejmostí je také podpěťová a přepěťová reklama, indikace nabíjení a vstup USB-C.

Apple AirTag

Pravděpodobně každý z nás jednou za čas něco odloží a následně si nemůže vzpomenout, kde danou věc nechal. V horším případě ji může dokonce ztratit. Pro tyto případy lze Apple produkty trasovat v rámci služby Najít. Jenže co ostatní předměty, například peněženky či klíče? Pro tyto případě je skvělý Apple AirTag. Ten funguje ve spolupráci se zmiňovanou službou Najít, díky čemuž neustále informuje o své poloze.

Nechybí mu ani takzvané precizní vyhledávání díky čipu U1, s jehož pomocí jde AirTag přes iPhone najít i v konkrétní budově. Samozřejmostí je také integrovaný reproduktor, skvělý minimalistický design a celková jednoduchost. Při jeho ztrátě AirTag vysílá zabezpečený Bluetooth signál do svého okolí. Pokud jej zaregistruje okolní zařízení, které je stejně tak součástí služby Najít, nahlásí jeho polohu do iCloudu, která se následně zobrazí majiteli. Pokud byste AirTagů chtěli pořídit hned několik a darovat je například rodině či přátelům, můžete koupit set AirTag 4 kusy, který vás vyjde daleko výhodněji.

Do 5000 Kč

Apple HomePod mini

Chytrý reproduktor HomePod mini dokáže znatelně zjednodušit (nejen) správu chytré domácnosti. Tento produkt těží primárně ze své provázanosti s chytrou domácností Apple HomeKit a přítomnosti hlasové asistentky Siri, díky čemuž lze prakticky vše ovládat pouhým hlasem. Na druhou stranu vzhledem k malým rozměrům HomePod mini nabízí i perfektní zvuk, který hravě prozvučí i větší místnosti kvalitním zvukem. Zároveň se nabízí možnost propojení dvou modelů v režimu stereo pro dosažení ještě lepších audiovýsledků.

Apple AirPods 3

Bezdrátová sluchátka s sebou přinášejí neuvěřitelný komfort. Jednoduše je stačí vytáhnout z nabíjecího pouzdra, vložit do uší a okamžitě se přesunout k poslechu oblíbené muziky či podcastů. V rámci jablečného ekosystému se jako perfektní volba jeví Apple AirPods 3. Tato jablečná sluchátka potěší nejen svým zvukem, ale zejména celkovou provázaností se zbytkem ekosystému, minimalistickým designem s univerzálním tvarem, skvělou výdrží baterie či odolností vůči potu. Dokonce u nich najdeme funkci pro adaptivní ekvalizaci zvuku přímo podle tvaru ucha uživatele.

Nad 5000 Kč

Apple Watch SE 2

Apple Watch SE 2 dokážou jablíčkáři znatelně zpříjemnit a zjednodušit jeho každodenní život. Fungují totiž jako prodloužená ruka iPhonu a informují o každé jedné notifikaci a zprávě, přičemž zároveň umožňují na ně případně i odpovídat. U toho to samozřejmě nekončí. Jablečné hodinky jsou totiž doslova nabité skvělými funkcemi. Apple Watch SE 2 jsou základní hodinky, které si hravě poradí s monitorováním fyzických aktivit a cvičení, hlídáním zdravotních funkcí a analýzou spánku. Nová generace dokonce ještě disponuje detekcí autonehody.

Apple MacBook Air M2

Apple produkty fungují nejlépe v rámci jablečného ekosystému. Proč tedy iPhone neobohatit o Mac a nemít tak kompletně sehrané duo pro ještě lepší produktivitu? Koupí jablečného počítače rozhodně zabodujete. Jako skvělá volba se jeví 13“ MacBook Air (2022) s čipem M2, který svému uživateli nabídne bleskurychlý výkon, 256GB úložiště a vytříbený design. Tento model nadále disponuje webkamerou s rozlišením 1080p, neuvěřitelnou výdrží baterie dosahující až 18 hodin, nízkou hmotností, skvělou konektivitou s dvěma Thunderbolt/USB-4 porty a magnetickým MagSafe 3 pro nabíjení.

Co je však na Macu vůbec to nejlepší, je jeho jednoduchý operační systém macOS. Ten je skvěle optimalizován po konkrétní hardware, díky čemuž vše běží rychle a bez sebemenších potíží. iPhone spolu s Macem jsou spolu skvěle provázány. Lze proto počítat se synchronizací dat, případně skvěle pomoct dokáže i funkce AirDrop pro okamžité sdílení odkazů, souborů, složek a řady dalších.

