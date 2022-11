CarPlay po letech čekání konečně přichází s elegantní černou barvou

Vím, že psát o něčem jako je pozadí plochy je celkem zbytečné, kdyby se ovšem nejednalo o pozadí pro CarPlay. Upřímně řečeno, jak často se díváte do nastavení CarPlay a měníte si pozadí? S iOS 16 však Apple přišel s novým pozadím, které světe div se, je černé. Pokud CarPlay nepoužíváte, pak se možná pozastavíte nad tím, že doposud černé pozadí chybělo, ale je tomu skutečně tak. Místo černé byla k dispozici pouze šedá barva a pak samozřejmě další barvy, ani jedna z nich však nebyla zcela černá. Nyní s iOS 16 s černou Apple konečně přišel a přímo v nastavení CarPlay si ji můžete nastavit a musím říct, že je to opravdu znát a pokud je váš vůz zaměřen designem na černou barvu, obzvlášť pokud máte v interiéru piano black nebo carbon, případně tmavé dřevo, pak se nebudete stačit divit, jak elegantně najednou CarPlay vypadá. Vyzkoušejte to sami a budete mile překvapeni.