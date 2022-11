Apple chce z iPhonů udělat telefony pro důchodce, začne už od iOS 16.2

Apple se dlouhodobě snaží své produkty profilovat jako zařízení pro každého. Pravdou však je, že například pro důchodce s horším zrakem či citlivostí v rukou v současnosti vyloženě vhodné nejsou, jelikož je nelze přizpůsobit jejich potřebám tak, jak by bylo ideální. To by se však mělo v dohledné době změnit.

V kódu iOS 16.2 objevili vývojáři spolupracující s portálem 9to5mac nové možnosti pro přizpůsobení, které Apple označuje jakožto Custom Accessibility Mode. Jedná se ve své podstatě o řadu možností, které mají za cíl primárně extrémním způsobem zjednodušit ovládání iPhonu a to klidně i na úkor designu jeho systému. Například ikony jde zvětšit do takové míry, že se vejdou jen dvě do jedné řady, Zprávy zase zjednodušit natolik, že se v nich nedá nikde „ztratit“ například otevřením další nabídky možností a tak podobně (byť samozřejmě na úkor dalších možností) a návrat z aplikací je pak řešení spodním softwarovým tlačítkem namísto swajpnutí. Ve své podstatě se nicméně jedná o extrémně přívětivé uživatelské prostředí, které by mohlo právě důchodcům, kteří si úplně s nynější verzí iOS nerozumí, vyhovovat. Zatím je však samozřejmě jakékoliv hodnocení předčasné – vše totiž ukáže až finální verze, se kterou Apple přijde pravděpodobně někdy v polovině prosince.