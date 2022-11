iPhony 14 (Plus) jsou propadák, Apple opět snižuje jejich výrobu

Jestli se něco Applu za posledních několik let skutečně extrémně nepovedlo, pak jsou to iPhony 14 a 14 Plus. Tyto modely jsou totiž takřka totožné s loňskými iPhony 13 (samozřejmě až na úhlopříčku displeje většího iPhonu), avšak oproti nim jsou podstatně dražší. Naprostá většina jablíčkářů proto raději volí buď iPhony 13, nebo si připlatí za řady Pro, tedy 13 Pro či 14 Pro. A to nemůže vést Apple k ničemu jinému než k dalšímu snižování výroby.

Přestože Apple zřejmě očekával, že iPhony 14 (Plus) až tak nezaujmou, tak velký nezájem o ně nečekal určitě. Od startu jejich prodejů se totiž jedná již o několikáté snížení jejich výroby, přičemž nyní ji měl utlumit o další tři miliony kusů telefonů. Poměrně paradoxní je přitom to, že řady 14 Pro je naopak kritický nedostatek, takže kdyby byl Apple před pár měsíci v tomto směru prozíravější a některé fabriky nastavil namísto výroby iPhonů 14 na výrobu modelů 14 Pro, nynější situace mohla být mnohem veselejší.

S ohledem na kardinální neúspěch základní řady 14 se v tuto chvíli nabízí otázka, jak to s ní vůbec do budoucna bude. Zatímco někteří analytici jsou přesvědčeni o tom, že se s ní Apple do několika let zcela rozloučí, jiní tvrdí, že jeden základní iPhone vždy ponechán bude (vyjma modelu SE) a ten bude doplněn prémiovými modely, jako je tomu nyní. Tato taktika umožní Applu uspokojit jak uživatele s nižšími nároky, tak hlavně ty nejnáročnější, kteří by na své telefony nemuseli díky překopání výrobní strategie čekat tak dlouho, jak je nyní zvykem. A jak vnímáte iPhony 14 (Plus) vy?