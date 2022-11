Série Call of Duty má nový rekord. Po ne zrovna povedeném předchozím dílu se Call of Duty: Modern Warfare 2 těší u hráčů velké oblibě. Za prvních 10 dní hra vydělala více než miliardu dolarů, což je rozhodně úspěch. Byl tak překonán dosavadní rekord dílu Black Ops 2, kterému se to povedlo za 15 dní.