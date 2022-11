Bezbariérové herní studio hledá pro novou mobilní hru zajímavé otázky z celého světa, pomoci můžete i vy

Bezbariérové herní studio Kikiriki Games, které letos v květnu vydalo úspěšnou audio mobilní střílečku To the Dragon Cave pracuje na nové, tentokrát vědomostní hře. V The Brave Brain půjde o správné zodpovězení kvízových otázek z nabízených možností. Cílem je vytvořit co nejvíce inkluzivní hru s globálním obsahem, proto se vývojáři rozhodli zapojit do přípravy celou herní komunitu. Vydání hry se plánuje na jaro příštího roku.

Připravovaná hra The Brave Brain je koncipovaná jako multiplayer vědomostní hra. Narozdíl od audio střílečky To the Dragon Cave, která byla určená především pro nevidomé hráče, bude díky atraktivní grafice nový titul cílit i na širokou veřejnost. Kikiriki Games vytváří hru, která nechce nikoho vyčleňovat, ať už na základě handicapu nebo třeba kultury, ze které pochází. Proto se vývojáři rozhodli do tvorby herního obsahu zapojit samotné hráče a vyzývají je k vytváření kvízových otázek.

Vývoj hry The Brave Brain podpořilo město Brno v rámci programu pro kreativní odvětví.

„Hru To the Dragon Cave hrají lidé po celém světě a o to stejné budeme usilovat i v případě hry The Brave Brain. Snažíme se, aby v ní lidé z různých koutů země a různých kultur nacházeli kvízy, kterým budou rozumět a které jim budou blízké. Proto má každý příležitost nám zaslat otázky, které se týkají jeho oblíbeného tématu nebo třeba místa, kde žije,“ popisuje motivaci k tomuto rozhodnutí spoluzakladatelka herního studia Jana Kuklová.

Crowdsourcing nápadů z celého světa

Kikiriki Games proto spustilo Výzvu The Brave Brain a lidé mohou studiu své kvízové otázky zasílat přes webový formulář, a to až do 28. února 2023. Za odměnu na ně potom ve hře The Brave Brain budou čekat herní bonusy. A pro ty nejaktivnější tvůrce mají vývojáři připravené lákavé odměny.

„Herní studia často od hráčů vybírají peníze na vývoj nové videohry. My jsme se ale rozhodli crowdfunding pojmout trochu jinak. Vyzýváme hráče, aby do připravované hry přispěli svými nápady. Každý má tak možnost stát se spoluautorem hry a k tomu ještě za odměnu získat i zajímavé herní bonusy. A pro ty nejaktivnější autory potom máme přichystané i zajímavé ceny,“ prozrazuje detaily o soutěži vývojář a spoluzakladatel Kikiriki Games Miloš Kukla. Kvízové otázky do výzvy The Brave Brain je možné zasílat přes formulář umístěný na adrese thebravebrain.com/formular

Zajímavá, málo známá ale ověřitelná fakta

Kvízové otázky se mohou například ptát na to, která mořská ryba je nejrychlejší plavec; na kterém ostrově se nachází hora Mount Obama,nebo kdy vychází na severním pólu Slunce. Při vytváření otázek je potřeba dodržet jen několik zásadních pravidel:

Formát odpovědi s výběrem možností, kdy pouze jedna je správná,

Ověřitelnost daného faktu,

Otázky nesmí nikoho urážet nebo jinak poškozovat.

K tomu studio Kikiriki Games v popisu výzvy uvádí ještě jedno bonusové pravidlo, které zní Bav se a užívej si radost z tvorby.

„Myšlenka na výzvu nás nadchla, protože už samotné vymýšlení kvízových otázek je vlastně taky taková hra. navíc, v The Brave Brain hodně půjde o odhalování nových lokací. Věříme, že díky souboru otázek vytvářených lidmi z celého světa, nebudou hráči objevovat jenom nová místa na herní mapě, ale budou mít chuť se dozvídat i nové věci o světě, ve kterém žijeme. Já osobně se například moc těším, až k nám dorazí otázky, které se budou ptát třeba na něco ohledně Indie nebo jiných míst, o kterých toho doposud moc nevím,“ říká Jana Kuklová z Kikiriki Games.

Tajemné lokace i multiplayer mód

V připravované mobilní hře The Brave Brain, jejíž vydání studio Kikiriki Games plánuje na nadcházející jaro, lidé budou moci své znalosti poměřit se svými kamarády i náhodnými hráči. Kromě tohoto multiplayer módu bude hra také nabízet singleplayer část v podobě odhalování tajemných lokací. Na místech jako je deštný prales, institut vědy nebo třeba přístavní krčma budou na hráče čekat kvízy tématicky související s danou lokací. Celou hru potom rámuje sci-fi příběh, ve kterém hlavní roli hrají roztomile ztvárněné odvážné mozky.

Herní studio Kikiriki Games

Bezbariérové herní studio Kikiriki Games se snaží odstraňovat bariéry v herním průmyslu a s využitím inkluzivního designu vytváří mobilní hry přístupné pro všechny. Za přesah, který studio přináší do světa videoher, získalo v rámci soutěže Nápad roku ocenění Sociální startup roku 2022. K rozvoji celého projektu pomohl také akcelerátor pro technologické inovace se sociálním dopadem Laboratoř Nadace Vodafone, kterým tým letos prošel.

Hra To the Dragon Cave

První mobilní hra studia Kikiriki Games – To the Dragon Cave – vyšla letos v květnu. Celosvětový magazín Pocket Gamer tuto audio střílečku zařadil mezi deset nejvlivnějších přístupných her posledního desetiletí a server DroidGamers ji označil za jednu z pěti nejlepších her, které vyšly v daném týdnu. www.tothedragoncave.com