Apple brzy vydá iOS 16.1.1. Toto přinese

Od vydání iOS 16.1 sice uběhly teprve dva týdny, Apple však již intenzivně pracuje na další aktualizaci, kterou by chtěl na tento systém co nejdříve navázat. Vyplývá to alespoň z analytických nástrojů pro sledování návštěvnosti webů, ve kterých se začaly objevovat přístupy z iOS 16.1.1, ale taktéž informace z Apple System Status Page, dle kterých má kalifornský gigant již delší dobu problémy s jedním ze svých reklamních rámců a zdá se, že je bez aktualizace systému neopraví.

Fotogalerie iOS 16 0 iOS 16 1 iOS 16 2 iOS 16 3 iOS 16 4 iOS 16 5 iOS 16 6 iOS 16 7 iOS 16 8 iOS 16 9 iOS 16 10 iOS 16 11 iOS 16 12 iOS 16 13 iOS 16 14 iOS 16 15 iOS 16 16 iOS 16 17 iOS 16 18 iOS 16 19 iOS 16 20 iOS 16 21 iOS 16 22 iOS 16 23 iOS 16 24 iOS 16 25 iOS 16 26 iOS 16 27 iOS 16 28 iOS 16 29 iOS 16 30 iOS 16 31 iOS 16 32 iOS 16 33 iOS 16 34 iOS 16 35 iOS 16 36 iOS 16 37 Vstoupit do galerie

Zatímco oprava reklamního rámce je dobrou zprávou de facto jen pro Apple a vývojáře, to, že se chystá dle všeho i oprava vypadávající WiFi, na kterou si v posledních týdnech stěžuje čím dál tím více jablíčkářů, potěší bezesporu naprosto všechny. Jako velmi pravděpodobné se navíc v souvislosti s iOS 16.1.1 jeví i zprovoznění satelitního volání v USA a Kanadě, které bylo představeno coby exkluzivita pro letošní generaci iPhonů. Je nicméně třeba jedním dechem dodat, že je velkou neznámou, zda iOS 16.1.1 dorazí již v nejbližších dnech, nebo si jej bude Apple „šetřit“ až na později, jelikož jej ještě potřebuje řádně otestovat. Vzhledem k nemalým potížím s WiFi u mnoha jablíčkářů a zároveň k tomu, že iOS 16.1.1 není ani veřejně beta testován, se však jeví pravděpodobnější první varianta – tedy představení v řádu dnů.