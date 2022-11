Disney+ zdražuje

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem webu informovali o tom, že Apple ohlásil zdržení svých služeb Apple Music, Apple TV+ či Apple One a už tu máme další nepříjemnou zprávu točící se kolem navýšení ceny. Tentokrát se však naštěstí netýká Applu, nýbrž streamovací služby Disney+, která ohlásila zdražování. To se sice zatím týká jen USA, ale je takřka 100% jen otázkou času, kdy ceny předplatného povyskočí u nás.

Disney oznámilo skrze tiskovou zprávu konkrétně to, že od prosince zvedne cenu svého předplatného ze 7,99 dolarů na 10,99 dolarů v případě měsíčního fakturování a ze 79,99 na 109,99 v případě roční fakturace. Za původní cenu předplatného pak má v plánu nabízet zbrusu nový stupeň předplatného, ve kterém poběží i reklamy, jako tomu je třeba i u Netflixu. Cenový skok je tedy poměrně výrazný a je jasné, že leckoho od předplácení odradí. Vždyť v přepočtu se bavíme o nárůstu ceny ze 197 Kč na dobrých 272 Kč. A právě podobný cenový skok lze proto očekávat i u nás. Měsíční předplatné tu totiž vychází na 199 Kč (je-li vytvořeno standardně nyní), takže pokud se Disney přidrží stejné cenotvorby i při zdražování (tedy víceméně přepočtu 1:1), dostane se cenou v Česku odhadem na 269 Kč či 279 Kč měsíčně, potažmo 2690 či 2790 Kč ročně. Pokud tedy nad Disney+ stále přemýšlíte, nejlepší taktikou je v tuto chvíli koupit jednorázově roční předplatné dostupné stále za 1990 Kč, jelikož jedině tak si budete schopni zajistit cenu před zdražením.

Disney+ si můžete předplatit za stále výhodnou cenu zde