Dojmy z iPhone 14 Pro po měsíci a půl zkušeností

Je to už měsíc a půl, co mi dělá společnost iPhone 14 Pro a tak mě napadlo podívat se ještě jednou na to, jak se mi líbí s odstupem času. Věřím, že ti, kteří se rozhodovali, zda si nový iPhone koupit si přečetli recenze iPhone 14 Pro, přesto mi to nedá a zkusíme ještě pár postřehů doplnit. Zároveň jsem tento telefon pořídil také své ženě a tak jsem se zeptal také na její pocity, které jsou pro změnu od někoho, kdo přecházel z iPhone XS. Hned na úvod musím říct, že čím déle telefon mám, tím víc se mi líbí a ačkoli se mi ze začátku nezdálo, že změny, které přináší jsou nějak dramatické, s odstupem času musím říct, že co se fotoaparátu týká, je i mezi předchozí a současnou generací obrovský skok kupředu.

Ano, je pravda, že stále drtivou většinu fotek fotím na 12 Mpix kameru do Jpeg a RAW používám jen v situacích, kdy vím, že budu chtít s fotkou dále pracovat, případně, že to je fotka, kterou si budu chtít dát na pozadí nebo ji nějak využít. Ovšem i 12 Mpix fotoaparát, tedy standardní širokoúhlý fotoaparát, fotí naprosto neuvěřitelně. Sám jsem nechápal, co se mi v Tyrolsku podařilo pořídit za fotky a to přesto, že sám sebe za nějakého extra fotografa rozhodně nepovažuji. Rozhodně nemohu říct, že by iPhone 13 Pro fotil špatně, ovšem mám pocit, že 14 Pro z vás skutečně udělá fotografa. Samozřejmě to neberte tak, že si hraju na fotografa, ale chci tím říct, že fotky jsou tak líbivé, že vás zkrátka začne bavit fotit. Nikdy, ani když jsme si pořídil svoji první Leicu, mě nebavilo fotit tak, jak s iPhonem 14 Pro. Skutečně i při procházce se psem najednou pořídím deset fotek a doma se na ně s radostí dívám na velkém displeji. Tedy iPhone 14 Pro ve mě rozhodně probudil vášeň pro fotografování.

To, co naopak stále příliš nechápu a tak nějak si na to nemohu zvyknout je Always-On displej. Nechápejte mě špatně. Ne, že by mi vadil, ale je to takový nezvyk. Roky jsem bral rozvícený telefon jako telefon, na kterém se něco odehrává. Upozorňuje na notifikaci, zvoní, je na něm spuštěné nějaké přehrávání nebo tak něco. Zkrátka se na něm něco děje a já se na zapnutý displej vždy podívám, protože je to něco, co ve mě evokuje, že budu mít možnost udělat nějakou akci. Ať už se podívat na notifikaci, kterých mám mimochodem 99,9 % vypnutých, nebo zvednout příchozí hovor a tak podobně. Nyní jsme seděli s kamarády v baru a když měli všichni čtyři telefon na stole a všem svítily displeje, tak jsem po více 15 letech, co ve mě Apple budoval tento návyk rozsvíceného displeje neustále koukal na mobily s tím, že někdo někomu volá nebo se něco děje. Ano, je to blbost, ale zkrátka nějak mi přijde, že Always-on alespoň mě osobně nic moc nepřináší a naopak mi vadí například to, že když v noci telefon probudím, tak i když standardně v noci displej zhasne, jakmile jej probudí, je již Always-On aktivní a svítí mi v ložnici.

Co se Dynamic Islandu týká, tak jsem si na něj zvykl, ovšem tím bych vyprávění o něm mohl klidně ukončit. Ano, je pravda, že jej občas používám k vyvolání nějakého přehrávače nebo navigace místo toho, abych vyvolal multitasking, ovšem tím to tak celé nějak končí. Miniturní náhledy alb, miniaturní náhledy navigace a tak dále, to je něco, co mi až tak cool nepřipadá. Naopak to, co se mi líbí, zase pro změnu mizí tak rychle, že na to nestihnete ani reagovat. Například při doshažení 20% baterie se telefon v Dynamic Islandu zeptá, zda chcete přejít do úsporného režimu, ovšem pokud nemáte zrovna v ten moment prst nad displejem, tak v podstatě nemáte šanci na to zareagovat. Víc než to, jak využívají Dynamic Island aplikace, se mi líbí jak jej využívá samotný telefon například při změně režimu hlasitosti, při nabíjení a tak podobně, to mi opravdu cool připadá a za to patří Applu palec nahoru. Je to sice drobnost a pro většinu lidí prkotina, ale pro mě byl vždy Apple právě o těchto prkotinách.

Má žena, která přecházela z iPhone XS, je nadšena z plynulosti displeje, z toho, jak iPhone fotí a líbí se ji i Dynamic Island, ale to ne kvůli jeho funkčnosti, ale designu, který se ji líbí víc než výřez. Co ji však stále tak trochu vadí a na co si ne a ne zvyknout je změna designu a musím přiznat, že i já jsem měl mnohem raději zaoblené, než ostré hrany a u ženy je to pak kvůli menším a jemnějším prstům ještě pochopitelnější. Na druhou stranu, že by teď telefon používala nějak intenzivněji a něco ji doslova uchvátilo, to se říct nedá. Ovšem po letech přemlouvání, aby opustila iPhone XS se to konečně podařilo a je spokojená, i když pro ni je telefon zhruba tak důležitá záležitost, jako pro mě kabelka.

Na závěr bych rád řekl, že vlastně to, co mě nadchlo nejvíc je samotný fotoaparát a ani ne tak focení ve 48 Mpix do RAW, i když i to mám rád a jak jsem zmínil, využívám to u fotek, u kterých vím, že to budu potřebovat. Ovšem pokud by mě focení z principu nebavilo, pak musím i po měsíci a půl používání s klidným svědomím říct, že pokud jste zůstali u iPhone 13 Pro, tak rozhodně o nic zásadního nepřicházíte. Já sám jsem rád, že jsem se díky iPhone vrátil k focení, i když jen mému amatérskému a tomu na mobilní telefon a přechodu rozhodně nelituju. iPhone 14 Pro je lepší než jakýkoli předchozí model. Je to taky logické, jen málokdy se stane, že by výrobce udělal nový model horší než starý. Toyota nyní se svoji Suprou odpustí, ale skutečně se to nestává často. Ovšem, že by přinášel něco, z čeho bychom si měli sednout na zadek, to se říct nedá, tedy snad až na ten fotoaparát, protože ten doslova kouzlí za vás. Samozřejmě, pokud jste profesionální fotograf, pak budete něčím takovým, jako je automatická úprava fotek iPhonem pohrdat, ale mě a drtivé většině lidem, se to zkrátka líbí.