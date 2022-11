Nechat se zaměstnat u Applu je nyní těžší než kdykoliv předtím

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem webu informovali o tom, že se Apple chystá poměrně intenzivně ztlumit nábor nových zaměstnanců za účelem finančních úspor. Agentuře Bloomberg se nyní podařilo nejenže zjistit, že se tak v poslední době skutečně děje, ale zároveň se tento plán ještě rozšiřuje tak, aby byl z hlediska úspor ještě o poznání efektivnější.

Zdroje Bloombergu pocházející přímo z Applu měly potvrdit, že ačkoliv web Applu stále zobrazuje spoustu volných pracovních míst, proces náboru je interně pozastaven, takže naprostá většina lidí, kteří se nyní do řad kalifornského giganta hlásí, v něm místo nenaleznou. Výjimkou jsou zaměstnanci využitelní pro práci na budoucích produktech či ti ucházející se o místo v rámci různých dlouhodobých iniciativ. Nicméně celková změna procesu náboru se i přes zachování určitých pilířů dle zdrojů dotkne firemní struktury, jelikož některé posty bude rázem třeba určitým způsobem přehodnotit.

Jak rychle se vrátí nábor zaměstnanců Applu do starých kolejí si nyní netroufá odhadovat ani samotný zaměstnavatel, jelikož bude záležet prakticky jen na tom, jak se bude do budoucna vyvíjet celý svět z hlediska ekonomiky. Pokud by se ta začala zlepšovat nějakým razantním způsobem, pozastavení náboru zaměstnanců by bylo samozřejmě krátkodobého charakteru. S něčím takovým se však pravděpodobně příliš nepočítá, jelikož kdyby ano, jen stěží by se Apple odhodlal k podobnému útlumu, k jakému dochází nyní.