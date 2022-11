Před uvedením God of War: Ragnarök, které dorazí na PS4 a PS5 9. listopadu, se Sony pochlubilo prodejními čísly dílu, který vyšel v roce 2018. Celkem se God of War prodalo 23 milionů kopií, přičemž do této statistiky je započítána taktéž PC verze. Brousíte si zuby na nový díl?