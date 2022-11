Apple chce na MacBooky vrátit jeden z jejich nejikoničtějších prvků všech dob

V historii MacBooků bychom zřejmě našli jen málo prvků, které lze označit za ikonické. Kromě MagSafe nabíjení se totiž bez jakékoliv nadsázky jedná snad už jen o nápis MacBook na spodní straně displeje nebo třeba o svítící jablko na jejich víku. A právě zářící logo se možná dočká poté, co by s příchodem 12“ MacBooků v roce 2015 usmrceno, opětovného oživení.

Že Apple o oživení svítícího loga uvažuje vyplývá z nedávno podaných patentů, které byly nyní zveřejněny americkým patentovým úřadem. Ty jsou sice jako již tradičně dosti abstraktní, hovoří se v nich však o elektronických zařízeních s podsvícenými částečnými zrcadlovými strukturami s tím, že dále se v patentu hovoří právě o využití těchto řešení u vík, krytů a tak podobně. Poměrně zajímavé je pak to, že díky použití polopropustného zrcadlového materiálu by Apple ve výsledku nemusel nynější design víka jakkoliv měnit a dokonce by mohl umožnit to, že by logo svítilo jen tehdy, když by to uživatel systémově povolil. Logo by navíc mohlo fungovat do jisté míry i jako notifikační dioda upozorňující například na plné nabití a tak podobně, jako je tomu u AirPods.

Poslední MacBook se svítícím logem MacBook Air 01 MacBook Air 02 MacBook Air 03 Vstoupit do galerie

Přestože zní úvahy o návratu podsvícení loga velmi pěkně, jedním dechem je třeba znovu zdůraznit, že je vše zatím skutečně jen v rovině spekulací vycházejících z jedné z mnoha patentových přihlášek. Jen málokterý patent se přitom dočká finální realizace, takže je třeba i návrat podsvíceného loga vnímat tak, že k němu sice dojít může a Apple nad tímto řešením evidentně uvažuje, rozhodně však neplatí, že by se jednalo o stoprocentní plán do budoucna.