Alza Black Friday datum bylo oficiálně oznámeno

Datum letošního Black Friday na Alza.cz už není tajemstvím! Tento největší tuzemský obchod s počítači a elektronikou jej totiž před malou chvílí konečně prozradil. Stane se tak konkrétně mezi 9. až 27. listopadem, což jinými slovy znamená, že nás čeká více než dvoutýdenní nákupní šílenství. A jelikož letos Alza na podobné masové výprodeje rezignovala a vše si tedy dle všeho schovala právě na toto období. Přesně kvůli tomu se proto dají očekávat opravdu velké slevy, díky kterým se bude možné na blížící se Vánoce dokonale připravit. Nabídku sice Alza zatím nezveřejnila, jelikož tak však v minulosti činila vždy zhruba 12 hodin před veřejným startem Black Friday kvůli zpřístupnění slev členům Alza Premium, je možné, že tak učiní i tentokrát a my si tak budeme moci slevy zmapovat již 8. listopadu večer s tím, že následující den pak už jen „naházíme“ výběr do košíku. A co vy, těšíte se na nákup?

