5 nových bezpečnostních funkcí z iPadOS 16, o kterých musíte vědět

Funkce zamknutí poznámek je v nativní aplikaci Poznámky k dispozici již několik let. Doposud jsme ale museli využívat speciální heslo pro aplikaci Poznámky, u kterého docházelo k častému zapomínání a uživatelé pak k zamknutým poznámkám z důvodu nemožnosti obnovení hesla mohli ztratit přístup. V novém iPadOS 16 už je však možné poznámky zamykat také klasickým kódem k iPadu a nechybí samozřejmě ani ověření skrze Touch ID nebo Face ID. Způsob zamknutí je možné nastavit po prvotním zamknutí poznámky v iPadOS 16, případně stačí přejít do Nastavení → Poznámky → Heslo, kde otevřete konkrétní účet a zvolte si, jaký typ hesla chcete využít.

Režim blokování

Stejně jako v iOS 16, tak i v iPadOS 16 je k dispozici zbrusu nový Režim blokování. V případě, že tento režim aktivujete, tak se z vašeho iPadu stane nedobytný hrad, který by měl být odolný proti veškerým útokům, vládnímu šmírování apod. Není to ale jen tak – přijdete o mnoho základních funkcí, které iPad nabízí. Přesně proto je Režim blokování určený především pro společensky významné uživatele v podobě politiků, celebrit, novinářů apod., nikoliv pro obyčejné uživatele. Pro zapnutí Režimu blokování stačí přejít do Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Režim blokování.