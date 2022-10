V mém oblíbeném hotelu využívají technologie tak, že skutečně usnadňují život

Ani po mnoha letech mě nepřestává bavit, když se setkám s tím, jak šikovně lze využívat dnešní technologie. I když službu nebo funkci, se kterou vás seznámím v následujících řádcích, znám už z minulého roku, letos mám pocit, že ji dotáhl hotel k dokonalosti. Rozhodně není Miramonti jediný hotel na světě, který tuto službu využívá, ale líbí se mi způsob a možnosti, které přináší a jak s nimi právě v tomto hotelu pracují. Jakmile se ubytujete, dostanete kromě kartičky od pokoje také QR kód a pin, který vám dá přistup do speciální webové stránky, jenž vypadá 1:1 jako aplikace. Navíc díky možnosti přidat si flavicon webu jako zástupce přímo na plochu, vypadá vše skutečně jako aplikace, avšak bez nutnosti cokoli instalovat.

Jakmile se přihlásíte do hotelového portálu, máte okamžitě přistup k základním informacím o tom, od kdy do kdy je snídaně, jaké menu je v jaké restauraci nebo například o tom, jaké je aktuálně počasí, co se děje v Meránu pod vámi a nebo, kam vyrazit na hiking. Kromě toho však máte i možnosti, které mě opravdu baví. Můžete si zarezervovat stůl v restauraci, můžete se objednat na masáž nebo to nejlepší, objednat si jídlo. To uděláte velmi jednoduše, stačí si zvoli jídlo, na které máte chuť a pak si buď vybrat, kam jej chcete doručit a pokud byste si zrovna nebyli jisti, jak hotel označuje ten či onen bazén, stačí přes portál hotelu nascanovat QR kód u daného místa a zvolit možnost, že právě sem chcete vaši objednávku doručit.

Samozřejmě by vše mohlo zajít ještě dál, abyste měli například přehled o vaší útrátě a tak dále, ovšem věřím, že i podobných vylepšení se služba do budoucna dočká. Osobně opravdu miluju, když mi maličkosti, které jsou navíc zcela jednoduché, umí usnadnit nebo nějak zpříjemnit život a hotelová aplikace v tomto podání je rozhodně jednou z nich. Až tak příště ve svém oblíbeném hotelu objevíte na obálce s kartičkami od pokojů také QR kód, rozhodně jej nascanujte a uvidíte, co se stane. Věřím, že budete příjemně překvapeni, jaká drobnost vám dokáže zpříjemnit pobyt.