Apple čím dál tím víc ukazuje, že nechce, abychom měnili jeho produkty rok co rok

Když Apple před rokem představil iPhone 13 Pro, začalo se poprvé mluvit o tom, že telefon změnil z něčeho, co si máme kupovat rok co rok na něco, co by nám mělo pár let vydržet. Apple totiž oproti iPhone 12 Pro nepřinesl žádné drastické změny, ovšem stále to byl jeden jediný produkt, který nepřinesl prakticky nic zcela zásadního a i když jsem svým způsobem iPhone 13 Pro vnímal jako výrazně vylepšený a iPhone 14 Pro vnímám v některých ohledech jako revoluci, samozřejmě souhlasím i s názorem těch, kteří mají 12 Pro a nevidí důvod přecházet.

Problém je, že se nám tento nešvar přesunul z iPhonů na iPady a nyní už i na Apple TV. I když je pro mnoho z našich čtneářů Apple TV produkt, který je příliš nezajímá, já jej vnímám z hlediska inovací Applu jako ten snad nejzásadnější. Apple TV se totiž až do předchozí generace skutečně zásadně měnila a bylo to skvělé. I když její cyklus byl mnoho let, tak zaznemnala vždy nějakou tu zásadní změnu. Příchod Apple TV 4K (2021) sice nebyl až tak dramatickou změnou, ale alespoň se nám změnil ovladač a přibyla podpora těch nejnovějších standardů. Ovšem nyní se nezměnilo prakticky vůbec nic, pouze velikost.

Apple tak jasně ukázal, že není prakticky žádný důvod, aby si majitel předchozí generace šel koupit novou Apple TV. Ukázal to u produktu, který se doposud měnil jednou za pár let a vždy přinesl něco zajímavého, nového. Dal tak jasný signál, že jeho produkty už nestojí za to měnit generaci co generaci a že zkrátka již inovuje jen tak, aby když se vám rozbije váš stávající produkt nebo jste si chtěli pořídit něco, co jste ještě nikdy nevlastnili, bylo to o něco lepší než to, co bylo dostupné doposud. Otázkou je, jaký cyklus evolucí a revolucí Apple nyní zamýšlí nastavit. Poslední finanční výsledky totiž ukázaly, že se mu tato změna konceptu může vymstít.

Apple si zkrátka začal myslet, že nepotřebuje fanoušky, kteří jdou rok co rok pro nový produkt, ale stačí mu, když si nový produkt koupí jednou za dva, tři nebo i více let. To je sice logické v době, kdy celý trh se smartphony upadá kvůli nízké míře inovací, ovšem je otázkou, zda je to i ekonomicky udržitelné. Pokud totiž ani po dvou letech neuvidíme inovaci, respektive po dvou generacích nějakého produktu, pak se možná začneme dívat i někam jinam, než pouze do nabídky Applu. Nebo si nakonec řekneme, že na tom mobilu nám přece až tak nezáleží a že nemá cenu jej měnit jednou za dva roky, ale jednou za pět let. A to by mohl být pro Apple vážný problém.

