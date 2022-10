Dnes vychází Call of Duty: Modern Warfare 2! Vyražte po boku kapitána Price do boje i vy

Mohli jsme si jakožto fanoušci herní série Call of Duty přát víc, než to, že jeho nejnovější (a dle všeho opět extrémně povedený) díl vychází zrovna dnes – tedy na český státní svátek? Díky dnešnímu volnu a nadcházejícímu víkendu si totiž budeme moci tento herní skvost vychutnat dosyta – ostatně, jak se na Call of Duty sluší a patří. A že je co vychutnávat. Už první reboot Modern Warfare z roku 2019 byl z hlediska hratelnosti, příběhu i grafického zpracování velmi povedený a u Modern Warfare 2 je v plánu totéž.

Pro ty, kteří si hru předobjednali v digitální podobě, je již týden dostupná singleplayerová část, která je prakticky všemi, kdo se do ní pustili, extrémně opěvovaná pro svou zábavnost, propracovanost a samozřejmě i grafické zpracování. O čem je sice nebudeme prozrazovat, abychom vás neochudili o zábavu, ale už jen to, že se do boje vrhnete po boku legend jako kapitán Price, Ghost či Soap je příslibem zábavy. Daleko větší pozornost než na singleplayer se však upíná na hru pro více hráčů, která je fenoménem Call of Duty. I ta se však jeví alespoň podle předběžného přístupu, který jsme měli možnost vyzkoušet i v redakci, extrémně povedeně, byť do jisté míry jinak než na co jsme byli zvyklí. Activision totiž letos zatáhl pomyslnou ruční brzdu a z šílené akční řežby udělal o něco pomalejší střílečku založenou mnohdy i na dobré taktice. Zkrátka a dobře, je o co stát. Jste-li tedy fanoušci Call of Duty a stále nemáte svůj kousek zajištěn, není nad čím váhat.

Call of Duty. Modern Warfare II lze zakoupit zde