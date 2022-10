Elon Musk opět vzbudil pozdvižení. A to včera, když dorazil do centrály Twitteru s umyvadlem ruce. Video vzbudilo vtipné reakce. Posuďte pod odstavcem.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022