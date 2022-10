Fallout 3 je nyní ke stažení zcela zdarma! Čas však máte už jen pár hodin

Máte-li rádi střílečky a to pokud možno plné nejrůznějších nestvůr a mutantů, herní sérii Fallout vám zřejmě nemusíme jakkoliv představovat, jelikož se jedná do jisté míry o jednu z nejikoničtějších her s touto tématikou. O to víc potěší fakt, že lze tento fenomenální kousek, respektive pak jeho třetí díl v edici hra roku (tedy se všemi doplňky) v současnosti stáhnout zcela zdarma v rámci rozdávání obchodu Epic Games Store. Pokud tedy nemáte v současnosti na počítači co hrát, určitě není od věci si právě Fallout 3 přidat do své knihovny a pokusit se v něm svět alespoň částečně zbavit od monster, která by se v něm tak úplně vyskytovat neměla. Jsou tu však dva háčky. Tím prvním je fakt, že je hra jen na PC a nikoliv na Mac, a tím druhým pak to, že je zdarma k dispozici jen do dnešní 17. hodiny. Jelikož však stačí jen přidat do vaší herní knihovny v Epic Games launcheru, stáhnout si jí můžete následně kdykoliv. Pokud vás pak zajímá, co dalšího se bude po Fallout 3 rozdávat, jsou to konkrétně tituly Saturnalia a Warhammer 40000: Mechanicus.

Fallout 3 v edici Game of the Year můžete zdarma stáhnout zde