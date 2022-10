V Česku a na Slovensku odstartovaly prodeje iPadů 10 a iPadů Pro M2

Je středa 26. října krátce po 8. hodině ranní, což pro československé jablíčkáře znamená jediné – start prodejů nedávno představených iPadů 10 a iPadů Pro (2022) je tu. Pokud jste si tedy některý z těchto produktů předobjednali ať už u Applu či u některého z prodejců, s trochou štěstí by vám dnes měl dorazit. Pokud jste se pak rozhodli si pro něj přijít bez předobjednávky přímo do obchodu, je velmi pravděpodobné, že dnes nepochodíte. Je sice pravda, že až tak velký zájem se o tyto novinky neočekává, na druhou stranu se však sluší dodat, že špatná dostupnost při startech prodejů je už pro Apple produkty tak nějak standardní a nejinak by tomu mělo být podle našich zdrojů z řad předních českých prodejců i tentokrát. Výrobní linky Applu totiž pravděpodobně stále nefungují tak, jak byl kalifornský gigant ještě před začátkem covidové krize zvyklý a nynější situace ve světě jim zrovna dvakrát nepřidává. Minimálně iPad 10 se nám však do redakce zajistit podařil, takže vám z něj již brzy přineseme první dojmy a samozřejmě i obsáhlou recenzi, ve které se podíváme této žhavé novince na zoubek.

Apple produkty lze zakoupit například na Alze, u iStores či Mobil Pohotovost