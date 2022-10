Apple se zbláznil, na nových reklamních plochách v App Store propaguje hazard

Ačkoli se to spoustě uživatelů nelíbí, Apple spustil nový systém umisťování reklam v App Store, což umožňuje inzerovat vývojářům na více místech. A to třeba včetně karty „Dnes“ a „Mohlo by se vám líbit“ ve spodní části seznamů. Jen několik hodin od spuštění této novinky si však vývojáři začali stěžovat na nevhodné reklamy na aplikace propagující hazard.

„Nyní na své stránce nabídky aplikací vidím reklamy na hazardní aplikace, s čímž opravdu nesouhlasím. A ani Apple by neměl. App Store hluboce zkorumpoval tak skvělou společnost. Vydělávají tolik peněz z hazardních aplikací, že už ani v tomto nevidí problém,“ nebrali si vývojáři servítky. Stížností je pak v tomto směru hned několik. Pokud jde ale o množství reklam v App Store, jde o poměrně očekávaný krok. Již v létě Mark Gurman z Bloombergu napsal, že Apple chce zvýšit své příjmy z reklam zvýšit na 10 miliard dolarů ročně. To je oproti současnému stavu téměř trojnásobek. Dle jeho slov by v příštím roce měly reklamy dorazit také do Apple Maps. Redakce MacRumors oslovila Apple, aby se v souvislosti s reklamami na hazardní aplikace vyjádřil. Pokud dostanou odpověď, jistě vás budeme informovat.

