O smartphony je čím dál tím menší zájem, Apple však může zůstat v klidu

Zatímco v předešlých letech poptávka po smartphonech pozvolna rostla, nyní pozorují analytici přesný opak. Kvůli stále se zhoršující finanční situaci ve světě si totiž dle nich začíná čím dál tím více lidí luxus v podobě nového smartphonu odpírat, kvůli čemuž začíná logicky trh s mobilními telefony pozvolna upadat. Apple však může zůstat v klidu, tedy alespoň podle šéfa jedné ze společností vyrábějící komponenty pro smartphony celé řady výrobců.

Ohledně současného stavu trhu se smartphony se rozpovídal v rozhovoru pro Bloomberg ředitel společnosti Maruta Manufacturing Norio Nakajima, jehož společnosti se upadající zájem dotkl propadem dodávek a tedy i tržeb. Vysvětlení je pak dle Nakajimy jednoduché – lidé zkrátka neví, co bude dál a proto s nákupy nových smartphonů váhají déle, než bylo dříve běžné. Pro výrobce je proto v současnosti velmi obtížné prosadit se na trhu s telefony, které se mezigeneračně liší jen nepatrně či obecně přináší malá vylepšení. Jedním dechem však Nakajima poměrně překvapivě dodal, že se nejedná o problém Applu ani dalších výrobců, kteří mají ve svém portfoliu dlouhodobě úspěšné vlajkové lodě. High-endové telefony jdou totiž přímo proti tomuto trendu, jelikož jsou pro mnohé uživatele stále jakýmsi ukazatelem statusu a tudíž by jejich prodejnost upadat nějak výrazněji neměla. Recese trhu se smartphony by navíc měla pokračovat “jen” ještě zhruba rok až dva, což by měli výrobci high-end kousků bez větších potíží ustát. Apple si tedy může v tomto směru do jisté míry oddychnout.