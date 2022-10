První zahraniční hodnocení nových iPadů Pro M2 jsou tu

Start prodejů nových iPadů Pro M2 klepe na dveře, což ve výsledku neznamená nic jiného než tou, že jsou tu první zahraniční hodnocení od médií a youtuberů, kterým Apple již novinku stihl zapůjčit. Jak se tedy nové iPady Pro zatím líbí?

Zdá se, že se Apple tentokrát rozhodl nové iPady rozpůjčovat relativně malému množství testerů, kvůli čemuž je výstupů relativně málo. I z toho mála si však jde udělat vcelku hezký obrázek o tom, jak se letošní novinky (ne)povedlý. Do jisté míry rozporuplné pocity z nich totiž má většina recenzenčů včetně Federica Viticciho z MacStories či Jasona Snella ze Six Colors. První jmenovaný si u novinek pochvaluje funkci Apple Pencil Hover, tedy detekci Apple Pencil iPadem až 14 milimetrů nad jeho displejem. Tato novinka totiž neumožňuje jen zobrazovat kurzor tam, kde by se jinak pero dotklo obrazovky, ale taktéž je jako stvořené ke spouštění nejrůznějších integrací systému například v čele s YouTube, které je schopno skrze Hover zobrazovat náhledy videí a tak podobně. Funkce je dokonce dle testera natolik užitečná, že převyšuje Applem tolik vychvalovaný Stage Manager, od kterého si kalifornský gigant sliboval přiblížení iPadů Macům.

Vyloženě nadšený není z novinky ani druhý jmenovaný, který je s ní sice veskrze spokojený, jedním dechem však dodává, že příliš nechápe, proč zde Apple použil de facto již čtyři roky stejný a do jisté míry neinovativní design, zatímco u nové generace základního iPadu nasadil prvky, které by dávaly i u řady Pro rozhodně smysl. Příkladem může být třeba přesunutí FaceTime kamerky do středu bočního rámečku tabletu či revize klávesnice, která nyní disponuje další řadou funkčních kláves či klávesou Esc. Na řadu Pro se však v tomto směru překvapivě zapomnělo, stejně jako se zapomnělo na mini LED u 11” modelu. Podtrženo, sečteno, jedná se o poměrně malý krok kupředu.

