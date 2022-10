Apple vydal iPadOS 16.1! Zde je seznam všech novinek, které přináší

iPadOS 16.1 konečně opouští vody beta testování a stává se z něj plnohodnotný operační systém pro veřejnost! Děje se tak více než čtvrt roku poté, co jej Apple na letošní WWDC oficiálně odhalil a co víc, děje se tak hlavně dobrý měsíc po vydání iOS 16, což je poměrně nezvyklý jev. Pokud jste se na novou generaci operačního systému pro tablety od Applu nemohli dočkat, nyní tedy už můžete vesele stahovat, jelikož je na serverech kalifornského giganta uvolněna. Jen mějte na paměti to, že se o totéž v tuto chvíli snaží miliony uživatelů, což ve výsledku neznamená nic jiného než enormní nápor na servery Applu a tedy i možný pomalý download, popřípadě pozdější objevení updatu v nastavení vašeho zařízení. Pokud se s něčím podobným potýkáte, vězte, že do pár minut by snad mělo být vše lepší.

iPadOS 16 novinky

iPadOS 16 přichází se sdílenou knihovnou fotek na iCloudu, která vám usnadní sdílení a aktualizaci rodinných fotek. V aplikaci Zprávy přibyla možnost upravit odeslanou zprávu nebo její odeslání zrušit, a také nové způsoby zahájení a správy spolupráce. Mail obsahuje nové nástroje pro doručenou poštu a psaní zpráv a Safari teď nabízí sdílené skupiny panelů a novou generaci zabezpečení s použitím přístupových klíčů. Na iPadu je nově k dispozici aplikace Počasí, doplněná o podrobné mapy a moduly předpovědí, které lze rozbalit klepnutím.

Informace o zabezpečení obsaženém v aktualizacích softwaru Apple najdete na následující webové stránce https://support.apple.com/kb/HT201222

Sdílená knihovna fotek na iCloudu

Sdílená knihovna fotek na iCloudu ulehčuje sdílení fotek a videí až s pěti dalšími lidmi prostřednictvím samostatné knihovny, která je hladce integrovaná do aplikace Fotky

Když knihovnu nastavujete nebo se k nějaké připojíte, chytrá pravidla vám pomůžou snadno přidat starší fotky podle data nebo podle lidí, kteří na fotkách jsou

Knihovna obsahuje filtry pro rychlé přepínání mezi prohlížením sdílené knihovny, osobní knihovny nebo obou knihoven zároveň

Sdílení úprav a oprávnění dovoluje všem účastníkům přidávat fotky, upravovat je, označovat jako oblíbené, doplňovat k nim popisky nebo je mazat

Přepínač sdílení v aplikaci Fotoaparát vám umožňuje odesílat pořízené fotky přímo do sdílené knihovny nebo zapnout automatické sdílení s ostatními účastníky detekovanými v dosahu rozhraní Bluetooth

Zprávy

Zprávy můžete do 15 minut od odeslání dodatečně upravit; příjemci uvidí seznam provedených změn

Odeslání kterékoli zprávy lze do 2 minut zrušit

Konverzace, ke kterým se chcete později vrátit, si můžete označit jako nepřečtené

Díky podpoře SharePlay můžete ve Zprávách během konverzace s přáteli sledovat filmy, poslouchat hudbu, hrát hry a užívat si další společné zážitky

Ve Zprávách jednoduše pozvete účastníky konverzace ke spolupráci na souborech – všechny úpravy a aktualizace sdíleného projektu se pak budou zobrazovat přímo v konverzaci

Mail

Vylepšené vyhledávání vrací přesnější a ucelenější výsledky a nabídne vám návrhy, jakmile začnete psát

Odesílání zpráv lze zrušit do 10 sekund od klepnutí na odesílací tlačítko

S funkcí Načasované odeslání si můžete nastavit odesílání e‑mailů na konkrétní data a časy

Pro libovolný e‑mail můžete nastavit připomenutí, které se zobrazí v určitý den a hodinu

Safari a přístupové klíče

Sdílené skupiny panelů vám umožňují sdílet sady panelů s dalšími uživateli; během spolupráce pak hned uvidíte každou aktualizaci

Úvodní stránky skupin panelů si můžete upravovat – ke každé můžete přidat jiný obrázek na pozadí a jiné oblíbené stránky

V každé skupině panelů si můžete připnout často navštěvované stránky

Do překládání webových stránek v Safari byla přidána podpora pro turečtinu, thajštinu, vietnamštinu, polštinu, indonéštinu a nizozemštinu

Přístupové klíče nabízejí jednodušší a bezpečnější způsob přihlašování, který nahrazuje hesla

Díky synchronizaci přes klíčenku na iCloudu jsou přístupové klíče k dispozici na všech vašich zařízeních Apple a chráněné šifrováním mezi koncovými body

Stage Manager

Stage Manager vám nabízí zcela nový způsob práce na více úlohách najednou s automatickým uspořádáním aplikací a oken do jediného zobrazení

Okna se můžou i překrývat, takže si vhodným rozmístěním a nastavením velikosti aplikací jednoduše vytvoříte ideální uspořádání pracovní plochy

Aplikace můžete seskupit a vytvořit z nich sady, ke kterým se později snadno a rychle vrátíte

Naposledy použité aplikace seřazené podél levého okraje obrazovky vám umožňují rychle přepínat mezi různými aplikacemi a okny

Nové režimy zobrazení

V referenčním režimu se na 12,9palcovém iPadu Pro s displejem Liquid Retina XDR zobrazují referenční barvy odpovídající oblíbeným barevným standardům a formátům videa; funkce Sidecar vám navíc umožňuje používat tentýž 12,9palcový iPad Pro jako referenční monitor vašeho Macu s čipy Apple

Režim změny měřítka zobrazení zvyšuje hustotu pixelů na displeji a umožňuje tak zobrazit víc obsahu najednou v aplikacích dostupných na 12,9palcovém iPadu Pro 5. generace nebo novějším, 11palcovém iPadu Pro 1. generace nebo novějším a iPadu Air 5. generace

Počasí

Aplikace Počasí na iPadu je optimalizovaná pro větší zobrazovací plochu a doplněná o poutavé animace, podrobné mapy a moduly předpovědí, které lze rozbalit klepnutím

Mapy ukazují přehled srážek, kvality ovzduší a teploty spolu s místní předpovědí nebo na celé obrazovce

Klepnutím na moduly lze zobrazit podrobnější informace, například hodinovou předpověď teploty nebo srážky na příštích 10 dní

Informace o kvalitě vzduchu se zobrazují na barevné škále vyjadřující stav ovzduší, úroveň a kategorii a můžete je zobrazit také na mapě spolu se souvisejícími zdravotními doporučeními, rozpisem znečišťujících látek a dalšími údaji

Animovaná pozadí znázorňují polohu slunce, mraky a srážky v tisících možných variant

Z oznámení o extrémním počasí se dozvíte o varováních před extrémním počasím, která byla vydána ve vaší oblasti

Hry

V přehledu aktivity v jednotlivých hrách vidíte na jednom místě, co v aktuální hře dokázali vaši přátelé, i to, co právě hrají a jak si vedou v ostatních hrách

V profilech Game Centra jsou výrazně uvedeny vaše úspěchy a aktivita v žebříčcích pro všechny hry, které hrajete

Kontakty obsahují integrované profily vašich přátel z Game Centra s informacemi o tom, co hrají, a o jejich herních úspěších

Vizuální vyhledávání

Funkce Oddělit výřez od pozadí vám umožňuje osamostatnit objekt na obrázku a potom ho zkopírovat a vložit do jiné aplikace, například Mailu nebo Zpráv

Siri

Jednoduché nastavení v aplikaci Zkratky umožňuje spouštět zkratky pomocí Siri hned po stažení aplikací – nemusíte je napřed nakonfigurovat

Nové nastavení umožňuje odesílat zprávy, aniž by vás Siri žádala o potvrzení

Mapy

Funkce Trasy s více zastávkami v aplikaci Mapy vám umožňuje přidat si na trasu autem až 15 zastávek

V San Francisco Bay Area, Londýně, New Yorku a dalších oblastech se u cest veřejnou dopravou zobrazuje cena jízdného

Domácnost

Přepracovaná aplikace Domácnost usnadňuje procházení, organizaci, prohlížení a ovládání chytrého příslušenství

Na panelu Domácnost teď uvidíte veškeré příslušenství, místnosti a scény pohromadě, takže budete mít celou domácnost jako na dlani

S kategoriemi pro světla, klimatizaci, zabezpečení, reproduktory, televizory a vodu získáte rychlý přístup ke skupinám příslušenství uspořádaným podle místností včetně podrobnějších stavových informací

Na panelu Domácnost můžete v novém zobrazení sledovat pohled až ze čtyř kamer a pokud máte kamer více, můžete na ně přejít posunutím

Aktualizované dlaždice příslušenství vám nabídnou zřetelnější ikony barevně rozlišené podle kategorií a nové nastavení chování pro přesnější ovládání příslušenství

Podpora nového propojovacího standardu Matter pro chytré domácnosti umožňuje spolupráci široké škály příslušenství napříč ekosystémy, nabízí uživatelům svobodnější výběr a víc možností, jak kombinovat různá zařízení

Rodinné sdílení

Díky vylepšenému nastavení dětských účtů snáz vytvoříte dětský účet s vhodnými funkcemi rodičovského dohledu a omezeními médií podle věku

Pomocí funkce Rychlý start můžete pro své dítě snadno nastavit nové iOS nebo iPadOS zařízení a rychle nakonfigurovat všechny potřebné volby rodičovského dohledu

Žádosti o čas u obrazovky ve Zprávách usnadňují schvalování nebo zamítání žádostí vašich dětí

Rodinný seznam úkolů vám nabízí tipy a návrhy, například na aktualizaci nastavení rodičovského dohledu, na zapnutí sdílení polohy nebo na sdílení předplatného iCloud+ s ostatními členy rodiny

Aplikace na úrovni stolních počítačů

Na přizpůsobitelné panely nástrojů si můžete sami přidat funkce, které v aplikacích nejvíc používáte

Nabídky přinášejí rozšířený kontext pro akce, jako je například zavření, uložení nebo duplikování, takže úpravy dokumentů a souborů v aplikacích jako Pages nebo Numbers jsou ještě pohodlnější

Funkci hledání a nahrazování teď poskytují aplikace napříč celým systémem, například Mail, Zprávy, Připomínky nebo Swift Playgrounds

Zobrazení dostupnosti ukazuje dostupnost pozvaných účastníků při vytváření schůzek v Kalendáři

Bezpečnostní kontrola

Bezpečnostní kontrola je nový oddíl v Nastavení, který pomáhá obětem domácího a partnerského násilí a umožňuje rychle resetovat přístup, který jste poskytli ostatním

Pomocí funkce Nouzový reset můžete mimo jiné rychle odebrat přístup všem lidem a aplikacím, vypnout sdílení polohy v aplikaci Najít a resetovat přístup k soukromým údajům v aplikacích

Správa nastavení sdílení a přístupu vám pomáhá kontrolovat a upravovat seznam aplikací a lidí, kteří mají přístup k vašim informacím

Zpřístupnění

Detekce dveří v aplikaci Lupa najde ve vašem okolí dveře, přečte vám nápisy a symboly na nich a kolem nich a řekne vám, jak se otvírají

Funkce Spřažený ovladač kombinuje výstup dvou herních ovladačů do jednoho a uživatelům s kognitivními poruchami umožňuje hrát hry s asistencí pečovatelů a přátel

VoiceOver je nyní k dispozici ve více než 20 nových jazycích včetně bengálštiny (Indie), bulharštiny, katalánštiny, ukrajinštiny a vietnamštiny

Tato verze obsahuje také další funkce a vylepšení:

Nové nástroje pro poznámky a anotace vám umožňují malovat a psát akvarelovými barvami, jednoduchou linkou a plnicím perem

Podpora AirPodů Pro 2. generace zahrnuje funkci Najít a přesné hledání pro nabíjecí pouzdra MagSafe a také přizpůsobení prostorového zvuku pro věrnější a působivější akustický zážitek, které je k dispozici též na AirPodech 3. generace, AirPodech Pro 1. generace a AirPodech Max

Handoff ve FaceTimu umožňuje jednoduše přepojovat hovory FaceTime z iPadu na iPhone nebo Mac a naopak

Aktualizace memoji obsahují nové pózy, účesy, pokrývky hlavy, nosy a barvy rtů

Detekce duplicitních položek ve Fotkách identifikuje fotky, které máte uložené víckrát, a pomůže vám udělat si pořádek v knihovně

V Připomínkách si můžete přišpendlit oblíbené seznamy, abyste se k nim mohli kdykoli rychle vrátit

U dolního okraje obrazovky je teď k dispozici hledání ve Spotlightu, se kterým můžete rychle otvírat aplikace, vyhledávat kontakty a získávat informace z webu

Rychlé opravy zabezpečení se můžou instalovat automaticky, nezávisle na standardních aktualizacích softwaru, a důležitá vylepšení bezpečnosti se tak do vašeho zařízení dostanou ještě rychleji

Toto vydání obsahuje ještě víc funkcí a vylepšení. Další informace najdete na této webové stránce: https://www.apple.com/cz/ipados/ipados-16/features/

Některé funkce nemusí být k dispozici ve všech oblastech a na všech modelech iPadu. Informace o prvcích zabezpečení obsažených v aktualizacích softwaru Apple najdete na následující webové stránce: https://support.apple.com/kb/HT201222