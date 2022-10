Fanoušci Red Bullu mají od sobotního večera slzy v očích. V 78 letech totiž zemřel spoluzakladatel a zároveň spoluvlastník této ikonické firmy Dietrich Mateschitz a to po vleklých zdravotních potížích. Do historie se zapsal nejen tím, že se mu podařilo rozjet výrobu nejznámějšího energy drinku světa, ale také tím, že investoval značnou část svého jmění do formule 1, ve které v posledních dvou letech právě monoposty Red Bullu vládly.

Odpočívejte v pokoji, pane Mateschitz