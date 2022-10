Recenze macOS Ventura: Evoluce, která se zkrátka povedla

Na letošní vývojářské konferenci od Applu, která se konala tradičně v létě, jsme se dočkali představení nových verzí jablečných operačních systémů. Konkrétně došlo k uvedení iOS a iPadOS 16, macOS 13 Ventura a watchOS 9. Letos se kalifornský gigant rozhodl vydání těchto systémů pro veřejnost rozdělit na dvě skupiny, a to z důvodu nedostatku času k jejich kompletnímu vyladění a připravení. V první skupině se nachází systémy iOS 16 a watchOS 9, které byly veřejnosti zpřístupněny již před několika týdny, druhá skupina pak obsahuje macOS 13 Ventura a iPadOS 16. Oba dva tyto zbylé systémy vydá Apple pro veřejnost již dnes večer, tedy 24. října. K této příležitosti jsme si pro vás samozřejmě nachystali recenze systémů a v tomto článku se budeme věnovat macOS 13 Ventura.

Hned na začátek zmíním, že operační systém macOS Ventura používám již od vydání jeho první vývojářské beta verze, tudíž s ním každý den pracuji již několik dlouhých měsíců. V letošní verzi macOS se jablíčkáři mohou těšit na několik velmi zajímavých novinek, které se týkají jak designu, tak hlavně aplikací. Zatímco původní macOS Monterey jsem osobně považoval za mírně vylepšený macOS Big Sur, tak to samé nemohu říct o macOS Ventura, jelikož toho přibylo opravdu dost, byť se to na první pohled nemusí zdát. Pojďme si tedy společně ukázat, na co všechno se můžete těšit, a zdali byste (ne)měli aktualizaci vlastně provést.

„Propojení“ všech systémů je čím dál tím silnější

V posledních letech jde vidět, že se Apple jednoduše snaží veškeré hlavní systémy vytvářet tak, aby si byly velmi podobné. Největší designové změny jsme se v posledních letech dočkali v macOS Big Sur, ve kterém se systém pro jablečné počítače velmi přiblížil iPadOS. Tohoto nového designu se bude Apple samozřejmě držet i v následujících letech a rozhodně od něho upouštět nebude – ba naopak bude docházet k ještě dalšímu prohlubování. Tohle „propojení“ systémů však není pouze otázkou designu, ale také funkcí. Většina novinek, které Apple v posledních letech představil, jsou k dispozici napříč všemi operačními systémy. To, co tedy přibylo v iOS 16 či iPadOS 16, mohou automaticky uživatelé využít i v macOS Ventura. Samozřejmě jsou tady pořád odlišnosti a některé funkce jsou exkluzivní, každopádně společné funkce jsou zkrátka nevyhnutelné.

Ještě pár let dozadu Apple tvrdil, že nemá nikdy v plánu spojit macOS s iPadOS, upřímně si ale myslím, že dřív nebo později dojde ke změně tohoto názoru a minimálně odlehčená verze macOS bude k dispozici i pro iPady s tím, že by uživatel mohl mít možnost volby systému. Nejnovější jablečné tablety totiž nabízí extrémně výkonné čipy M-series, které tepou v útrobách Maců, bohužel si ale uživatelé stěžují na to, že je v iPadOS prostě není možné využít na sto procent. To jsme trochu odbočili, zpátky k macOS Ventura.

Stage Manager

Dle mého názoru je jednou z největších novinek v macOS rozhodně Stage Manager, který je k dispozici také v novém iPadOS 16. O velikosti této novinky není pochyb, jelikož především kvůli ní došlo k posunutí vydání obou těchto systémů pro veřejnost. Stage Manager má konkrétně změnit způsob, jakým jablíčkáři doposud pracovali na svých Macích. Jedná se o jakousi alternativu klasického používání, která je zaměřená na lepší soustředění. Po aktivaci se veškerá okna začnou seskupovat na levé straně obrazovky s tím, že se mezi nimi můžete jednoduše přepínat. Vytvořit si můžete také jakési pracovní prostory, tj. sekce s vícero okny aplikací najednou, které pak můžete ovládat z levé strany stejně jako aplikace.

Osobně jsem se snažil Stage Manager využívat hned několikrát, zcela upřímně jsem mu ale tak úplně nepřišel na chuť. Svým způsobem mi totiž přijde nadbytečný, jelikož se vám po jeho aktivaci prakticky pouze přesune Dock ze spodní strany doleva a konkrétně mi v něm chybí taková ta „volnost“, kterou máte k dispozici při běžném využívání. Navíc k tomu, na MacBooku s 13″ displejem vám Stage Manager ukousne velkou část displeje, takže máte rázem menší pracovní plochu, která už je tak svým způsobem malá. Na druhou stranu ale je Stage Manager k dispozici i v iPadOS 16, jak už jsem zmínil výše. A v tomto případě musím zmínit, že mám zcela opačný názor. Stage Manager na jablečných tabletech totiž konečně nabízí pořádnou formu multitaskingu a o to lépe jej využijete v případě, že připojíte k iPadu nějaký pořádný externí monitor – jednoduše wow. Na Macu je tak Stage Manager k dispozici asi hlavně pro uživatele, kterým bude extrémně vyhovovat na iPadu, byť mi přijde, že způsob využívání Macu a iPadu je stále neslučitelný.

Nastavení systému

Velkou změnou si v macOS Ventura prošly také Předvolby systému, tedy nově už Nastavení systému. Tak, jak jsme znali Předvolby systému v posledních mnoha letech, se s nimi bohužel musíme nadobro rozloučit. Nedošlo totiž k pouhému přejmenování, ale ke kompletnímu překopání celé této velmi důležité sekce macOS. I v tomto případě můžeme sledovat, jak se Apple snaží své systémy sjednotit. Nové Nastavení systému už totiž nevyobrazuje klasické sekce zastoupené ikonou – namísto toho je okno rozděleno do bočního panelu a hlavní části, stejně jako je tomu v iPadOS. V bočním panelu se tedy nachází jednotlivé sekce veškerých předvoleb, které už navíc nejsou tak obecné, ale podrobnější, takže jich je dispozici více, v hlavní části najdete konkrétní možnosti z vybrané sekce.

Co se týče toho, že se Apple rozhodl původní sekce „rozdrobit“ a vyobrazit jich více, tak proti tomu tak úplně nic nemám. Samozřejmě je to obrovský nezvyk, a to i po několika měsících využívání, jelikož se veškeré předvolby nachází umístěné jinde a jinak a budete je tím pádem hledat. Postupně si samozřejmě na umístění nejvyužívanějších předvoleb zvyknete, každopádně pokud budete hledat něco neobvyklého, tak to zkrátka bude trvat. Větší problém mám spíše s hlavní sekcí, kde došlo také ke změně ovládacích prvků. Zatímco ve starších verzích macOS bylo vše řešeno především využitím zaškrtávacích políček a dalších specifických prvků, tak v novém Nastavení systému se zobrazují prvky z iPadOS, tj. především přepínače apod. Vzhledem k tomu, jak je každá předvolba na vlastním řádku, tak není ovládání úplně přehledné. A ještě jednu menší nevýhodu nové Nastavení systému má, a to konkrétně pro mě osobně. Kvůli rozdrobení sekcí a přemístění předvoleb již bohužel nelze považovat naše macOS návody, na kterých pracuju již více než 5 let, za aktuální.

Dvě nové aplikace

Jistě jste si v předchozích verzích macOS všimli toho, že zde nejsou k dispozici dvě aplikace, které na ostatních systémech bez problémů najdeme – konkrétně se jedná o Počasí a Hodiny. Dobrou zprávou pro všechny jablíčkáře je, že v macOS Ventura jsou tyto aplikace konečně k dispozici a vypadají naprosto parádně. Nesmírně zajímavé a perfektně zpracované je Počasí, ve kterém si rychle a jednoduše zobrazíte veškeré potřebné informace o počasí, a to pěkně na velkém displeji vašeho Macu. Využitelné jsou samozřejmě také Hodiny, ve kterých je možné nastavit budík, stopky a minutku a zobrazit světový čas. Hodiny už ale nejsou tak ohromující – ve skutečnosti ale v aplikaci tohoto typu zkrátka není moc co vymýšlet. Takže tím rozhodně nechci říct, že by Hodiny vypadaly špatně, to určitě ne, pouze z nich nebudete paf. Obě aplikace pak samozřejmě přichází také s widgety, které můžete využít… jen škoda, že je nemůžeme stále umisťovat přímo na plochu.

Další skvělé novinky

Výše jsme si rozebrali ty nejzajímavější novinky, a abyste se dočetli konce tohoto článku, tak si v této poslední kategorii shrneme ještě některé další funkce. Vyzdvihnout bych chtěl rozhodně Fotoaparát přes Kontinuitu, kdy můžete ihned, bez jakéhokoliv nastavování, bezdrátově využít váš iPhone jakožto kameru a mikrofon k vašemu Macu. Díky tomu získáte o mnoho lepší obraz nejen pro FaceTime videohovory, a pokud máte iPhone s ultra-širokoúhlou kamerou, tak můžete navíc využít funkci pohled na stůl, což se hodí při nějaké činnosti, kdy chcete, aby bylo vidět na vaše ruce. Kromě toho lze využít také centrování záběru a studiové světlo s portrétním režimem, tedy zkrátka všechny možné funkce fotoaparátu. Osobně jsem Fotoaparát v Kontinuitě využil také pro jednoduché sledování gravírovacího stroje v jiné místnosti – jednoduše stačilo vzít iPhone, podle potřeby jej nasměrovat, a poté se k němu přes QuickTime připojit. Již nyní se prodávají speciální držáky na iPhone, které zaháknete za horní část obrazovky Macu, každopádně můžete telefon položit opravdu kamkoliv.

Většina nových funkcí je už pak společných s iOS 16, potažmo s iPadOS 16. Zmínit tak můžu především velké vylepšení Mailu, které konečně nabízí vymodlené vychytávky v podobě zrušení a naplánování odeslání a opětovné připomenutí. Ve Zprávách je dále samozřejmě k dispozici úprava a mazání odeslaných zpráv, nechybí ani možnost obnovení odstraněných zpráv. Vylepšení se pak dočkal také Spotlight, který je lepší jak z hlediska designu, tak i funkčně, ve Fotkách pak přichází Sdílená knihovna fotek na iCloudu, a to společně s uzamknutím alb Skryté a Nedávno smazané. Budoucností v Safari pak mají být přístupové klíče, které kompletně nahradí hesla, avšak na jejich nasazení především u nás si ještě budeme muset delší dobu vyčkat. Pokud byste se chtěli dozvědět o naprosto všech novinkách, jak těch velkých, tak i malých, rozhodně čtěte v následujících týdnech náš magazín – aktivně se jim totiž budeme věnovat, abyste mohli co nejdříve ovládnout macOS Ventura na maximum.

Závěr

Nový operační systém macOS Ventura je dle mého názoru povedený, byť je tedy pravda, že některým novinkám tak úplně nemůžu přijít na chuť. Pozitivní názor mám však kvůli tomu, že se nejedná o věci, které by mě nějakým způsobem omezovaly či změnily způsob toho, jak využívám Mac. Spíše se mi letos líbí příchod všech menších vylepšení, a to nejen v macOS Ventura, ale i v ostatních systémech. Skvělé je i to, že za celou dobu používání nového macOS jsem se nesetkal s prakticky žádnými závažnými chybami, jak tomu bylo v minulých letech. Pokud se tedy ptáte, zdali máte provést aktualizaci, tak nemám důvod macOS Ventura nedoporučit. Avšak v případě, že chcete mít stoprocentní jistotu z hlediska provedení oprav všech porodních bolestí, tak jednoduše nějakou dobu vyčkejte a podle situace se rozhodněte buď aktualizovat o pár dní později, anebo počkat na vydání další verze v podobě macOS 13.1 Ventura – takto to provádí po předchozích zkušenostech mnoho jablíčkářů a jsou spokojeni. Chtíč vyzkoušet si nové funkce je však často o mnoho větší.