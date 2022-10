Recenze nových myší a klávesnic pro Mac od Logitech: Povinná výbava každého jablíčkáře

Před nedávnem představila společnost Logitech novou řadu svých periferií s označením Designed for Mac. Právě díky tomu mají majitelé zařízení společnosti Apple jistotu v tom, že jim spolu budou příkladně komunikovat. Nám se do redakce dostaly na test hned tři kousky – dvě ergonomické myši a jedna klávesnice.

Přednost produktů Logitechu je nejen v originálním designu a bezproblémové použitelnosti, ale i přidané funkčnosti. Tam, kde se ostatní spokojí s párováním s jedním zařízením, celé recenzované trio bez problémů zvládne přecházet mezi počítači Mac ale klidně i iPady, v případě klávesnice také iPhony. Co kousek, to také originální řešení.

Multi-Device K380 for Mac

Co víc vymyslet na běžné klávesnici? Logitech už léta razí cestu jasného vzhledu svých klávesnic s kruhovými klávesami a možností párování až se třemi zařízeními. K380 ale neposkytuje možnost nastavení sklonu a je nabíjena dvěma AAA bateriemi. Píše se na ní ale skvěle (bohužel jsme měli k testu jen US rozložení kláves), stejně jako se vám hodí funkční klávesy k ovládání systému.

Chcete-li přepnout třeba na iPad, jednoduše stisknete klávesu označenou F1 až F3 a klávesnice se přepne na to zařízení, které jste párovali jako první, druhé nebo třetí. Které je které už si musíte pamatovat sami. Samotné přepnutí je ale otázkou sekundy, takže na nic nečekáte. Je to prostě ideální malá multifunkční klávesnice, která vás svou cenou 1 399 Kč nijak nezruinuje. Navíc máte na výběr z několika poutavých pastelových barev. A ne, podsvícená není.

Lift for Mac

Myši k počítačům mohou být různých tvarů a použití, kdy třeba zrovna Magic Mouse Applu vypadá na pohled skvěle, ale zabíjí jí její ergonomie. Právě Lift for Mac od Logitechu patří do série ergonomických myší, která se vám bude skvěle držet, nebude vás z ní bolet ruka, a na kterou si budete muset trochu zvykat. Její sklon je totiž 57 stupňů.

Lift for Mac je myš jako většina jiných, nabízí ale jasné přednosti. Naprosto skvěle se drží, díky čemuž vás tedy při práci s ní nebolí ruka, ke klasickému duu tlačítek a kolečku přihazuje ještě dvě pro palec a jedno na své „horní“ ploše k přepínání rychlosti kurzoru. Ty boční pak umí třeba kopírovat nebo vkládat text, jít vpřed nebo zpět a nabízí i další možnosti, které si nastavíte dle potřeby v aplikaci Logi Options+ (zdarma ke stažení zde). Další přidanou hodnotou Liftu je právě přepínač na jeho spodní straně, kdy jej můžete používat se třemi spárovanými zařízeními. Ne najednou samozřejmě.

Jsou zde ale i dvě ale. To nejpalčivější je, že myš neumí přepínat plochy. Pokud jste tedy na toto zvyklí z Magic Mouse nebo Magic Trackpadu, bude vám to chybět a musíte tak činit skrze klávesnici. Druhým je pak to, že tím, jak je Lift vyšší, tak se mi zpočátku stávalo, že když jsem chytal myš bez vizuální kontroly jejího umístění, tedy při přechodu ruky z klávesnice, často jsem si do ní praštil. Zvyknete si na to až po čase. Napájení pak probíhá skrze jednu AA baterii. Jestli je to výhoda nebo spíše nevýhoda, je pak pohled uživatele od uživatele. Ty 2 099 Kč, kolik Lift for Mac stojí, je sice hodně, ale ruka vám za to poděkuje.

MX Master 3S for Mac

Myš MX Master 3S je ještě jiná liga. Je to profesionální myš, kterou lze také spárovat až se třemi zařízeními, kdy jedním může být klidně i iPad, která je také ergonomická, a která jasně boduje tlačítkem na palci. Má vlastně stejné rozestavění tlačítek jako Lift, kdy ale vyjma toho na ukazovák a prostředník, toho nad nimi, klikacího kolečka a dvou definovatelných tlačítek z boku obsahuje ještě jedno pod palcem a kolečko nad ním.

Pokud tedy klasické kolečko roluje nahoru a dolů, to u palce roluje doprava a doleva, což je ideální třeba při editaci fotografií (nebo třeba přepíná záložky webového prohlížeče). Nicméně ono tlačítko pod palcem slouží právě primárně k přepínání ploch, což Liftu chybí. Když jej stisknete a posunete kurzorem doprava nebo doleva, tak na tu plochu se přepnete. Na Magic Mouse to děláte gesty, kdy je obtížné chytit pro to ten správný grif a někdo se jej není schopný naučit ani po dlouhé době používání. Tady je to jasné – stisknete a táhnete, super, skvělé, jednoduché, a především funkční řešení.

I zde je nutné si funkčnost nastavit v aplikaci Logi Options+. I když je v angličtině, je velice jednoduchá a to, co vám chce sdělit, jednoznačně pochopíte. Právě zde si tedy definujete jednotlivá tlačítka a to, co od nich chcete. Cena je zde samozřejmě vyšší, kdy vás MX Master 3S vyjde na 2 999 Kč. V balení najdete i USB-C nabíjecí kabel. Pokud bez Liftu dokážete žít, zde to bude hodně těžké se s myší loučit a po testování ji vracet.

Ještě se ale hodí vypíchnout elektromagnetické rolovací kolečko. To si můžete nastavit na jednotlivé kroky nebo plynulé rolování, a to probíhá neskutečným fofrem. Samozřejmě jsem to nepočítal, ale výrobce uvádí rovných tisíc řádků za sekundu, a to už je tedy pořádná rychlost. Zamilujete si i to tiché klikání tlačítek. Sakra, opravdu ji chci vracet?

