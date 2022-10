Jak se měnila loga největších technologických gigantů v průběhu let

Technologie se často mění závratnou rychlostí, a příslušné firmy se samozřejmě přizpůsobují trendu neustálé proměny a vývoje. To obnáší nejen neustálý vývoj nabízeného zboží a služeb, ale také vizuální prezentace včetně loga. Pojďme se společně podívat na několik technologických gigantů současnosti a na to, jak se v průběhu času měnila jejich loga.

Yahoo je jedním ze symbolů světa technologií a internetu na přelomu milénia. Logo této společnosti se v průběhu let měnilo poměrně výrazně. V roce 1995 byla jeho součástí kromě typického nápisu ještě jednoduchá kresba, v následujících letech již bylo logo tvořeno pouze nápisem „Yahoo“, a v jednom případě dokonce pouhým písmenem „Y“. Společnost Yahoo své logo změnila dokonce relativně nedávno, a to před třemi lety .

Google

Spoiečnost Google ve svém logu nikdy barvami nešetřila. V průběhu let se ale měnil vzhled nápisu v logu. Ještě v průběhu druhé poloviny devadesátých let bylo logo Googlu hravé, roztančené, a svým způsobem připomínalo legendární WordArt. V době oficiálního spuštění Googlu již ale logo působilo více staticky. V letech 1998 a 1999 se na konci nápisu nacházel vykřičník – podobně jako kdysi v logu Yahoo – a postupem let písmena získávala více strohý tvar. Barevné schéma nicméně zůstalo celou dobu zachováno. Mimochodem – vzpomínáte si na historku o tom, jak se Steve Jobs rozhodl Googlu radit ohledně barvy jednoho z písmen v logu?