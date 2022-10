V Twitteru se podle všeho budou dít věci. V této společnosti momentálně pracuje 7500 lidí. Dle The Washington Post se dá očekávat, že Musk propustí až 75 % z nich. Sám lodivod Tesly či SpaceX potenciálním investorům vyslal vzkaz, že plánuje drastické propouštění, aby co nejvíce snížil náklady. Musk má termín na uzavření nákupu Twitteru do 28. října. Snižování pracovních míst ale není Muskův nápad. Sám Twitter dříve hovořil a propuštění čtvrtiny pracovní síly.