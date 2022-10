Pokud jste fanoušky sci-fi, bude se vám nový přírůstek do Amazon Prime Video zamlouvat. Seriál Médium má následující popis: „Mladá žena z malého appalačském městečka uniká z každodenní rutiny hraním nejmodernějších videoher. Je tak dobrou hráčkou, že dostala nový herní systém k otestování… ale zde na ni čeká překvapení. Simulace dává průchod jejím touhám po poslání, romanci a luxusu v něčem, co se zdá být jen hrou… ale co zároveň ji i její rodinu vystavuje reálnému nebezpečí.“